'आजम खान सपा के साथ...', पूर्व मंत्री के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर अखिलेश के चाचा का बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक सदस्य आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उनके बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल होने की अटकलों के बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने खान के ऐसे किसी भी कदम से इनकार करते हुए मंगलवार को इसे अफवाह करार दिया. हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालत से जमानत मिलने के बाद आजम खान को मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया.

आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद झांसी में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘आजम खान साहब के किसी भी पार्टी में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है. वह समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे.’’ यादव ने कहा, “सपा और उसका नेतृत्व हमेशा खान साहब के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा. जहां तक उनके किसी पार्टी में शामिल होने की बात है, ये महज अफवाह है.”

उन्होंने यह भी कहा कि खान को फर्जी मामलों में फंसाया गया. उन्होंने कहा, “हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन था.” सपा नेता ने कहा कि वह जल्द ही आजम से मुलाकात करेंगे. यादव ने कहा, “अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. हम अदालतों का शुक्रिया अदा करते हैं. उनके खिलाफ सैकड़ों फर्जी मामले दर्ज किए गए थे.”

इस बीच, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर दावा किया, ‘‘मोहम्मद आजम खान चाहें सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा-बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है.’’ खान के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “हमने हमेशा न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान किया है.”

अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी- आकाश सक्सेना

आजम खान के बसपा में शामिल होने की खबरों पर प्रतिक्रिया वक्त करते हुए सक्सेना ने कहा, “चाहे आजम खान साहब सपा में रहें या बसपा के साथ, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी.’’ दूसरी तरफ, मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, “आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं. वह एक बड़े नेता हैं. सपा छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाने की ऐसी सभी खबरें निराधार हैं.’’

अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं- इकबाल महमूद

संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने संवाददाताओं से कहा, “अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज आजम खान रिहा हुए हैं.” उन्होंने कहा, “प्रदेश के सारे समाजवादियों के चेहरे पर खुशियां हैं, विशेषकर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव बेहद खुश हैं. इंसाफ मिला है और उम्मीद है कि मिलता रहेगा.” एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ जो ज्यादती हुई है, सपा की सरकार आई तो उनकी जांच कराई जाएगी.