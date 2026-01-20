शंकराचार्य विवाद ने पकड़ा तूल, अब अखिलेश यादव के मुस्लिम सांसदों ने इस पर क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका है. समाजवादी पार्टी के समभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इस पर अफसोस जताते हुए गलत ठहराया. उन्होंने कहा, “शंकराचार्य पर कहा ये उनका जो अपमान हुआ है, वो एक अफसोस की बात है. किसी भी धर्म गुरु के साथ इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए और इस चीज से पुरे देश और प्रदेश के लोगों को चोट लगी है. इस प्रकार से नोटिस देना वो गलत है.

जिया उर रहमान ने यह बयान लखनऊ में पार्टी की बैठक के बाद मीडिया को दिया. बर्क ने शंकराचार्य मामले में प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताया और कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था. गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने भी शंकराचार्य मामले में नाराजगी जताते हुए इस गलत बताया.

मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा

समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने कहा, "हमने अहम बैठक की है ताकि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और अपनी सरकार बनाए. हमारी पार्टी मजबूत है और एक है. जनता के भरोसे और उनकी मदद से सभी सांसद मिलकर प्रयास करेंगे कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए. घुसपैठिया के सवाल पर कहा घुसपैठिया कोई नहीं है ,इसको एक मुद्दा बयाना जा रहा है. लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर वो कह रहे हैं घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है तो 11 साल से आपकी सरकार है तो आपलोग क्या कर कर रहे थे?क्यों नहीं रोक पाए ? ये आपकी विफलता है. सिवाय राजनितिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उछालने का काम किया जा रहा है.

हमारी पार्टी मुसलमानों के साथ-साथ पूरी PDA की लड़ाई लड़ रही है. साथ ही कहा हम डेमोलेशन के खिलाफ पहले भी थे आज भी हैं ये देश लोकतान्त्रिक देश है अगर कोई भी गलत काम हुआ है, इसका फैसला करने काम कोर्ट का है न की पुलिस-प्रशासन या शासन का.

वाराणसी में घाटों पर बुलडोजर पर ऐतराज जताया

वाराणसी में बुलडोज़र चलाने पर कहा, “चाहे वो धर्म स्थल किसी का भी समाज का हो, बुलडोज़र चलाकर तोड़ने का काम नहीं होनी चाहिए. उनकी रखवाली होनी चाहिए. इस प्रकार की बीजेपी की जो मंशा बीजेपी सरकार कर रही है, उस चीज से पता चलता है कि ये समाज की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है.

अखिलेश-राहुल पोस्टर पर दी प्रतिक्रिया

अखिलेश और राहुल के पोस्टर पर कहा, “अपने-अपने समर्थक हो सकते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं.लेकिन यूपी के अंदर बीजेपी का कोई विकल्प है तो वो अखिलेश यादव हैं.” साथ ही कहा कि इंडिया गठबधन में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है. आने वाला समय इंडिया गठबधन का होगा. हमारे नेता अखिलेश यादव सरकार बनाने का काम करेंगे.