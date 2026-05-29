शामली में सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी गाय, रस्सियों से बाँधकर निकाला बाहर

उत्तर प्रदेश के शामली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गाय खुले में पड़े सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई. गाय को निकालने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का सूचना दी गई. तब कहीं जाकर घंटों की मशक़्क़त के बाद गाय को गड्ढे से बाहर निकाला जा सका.

ये घटना शामली कोतवाली क्षेत्र के नाला पटरी इलाके की है. जहां पर एक निर्माणाधीन स्थान पर सेप्टिक टैंक खुला पड़ा हुआ था. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे एक गाय अचानक इस खुले पड़े सेफ्टी टैंक में गिर गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. गाय के गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिरी गाय

स्थानीय लोगों ने गाय को बचाने के लिए रस्सियों और अन्य साधनों का सहारा लिया, लेकिन टैंक गहरा होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, काफी कोशिशों के बाद भी जब गाय को बाहर नहीं निकाला जा सका. इस बीच गाय भी काफी घबरा गई थी. गाय को निकालने के तमाम प्रयास फेल हो गए तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी.

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पांच घंटे की मशक़्क़त के बाद बाहर निकाला

स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया. पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से रस्सियों की मदद से गाय को बाहर निकालने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस की टीम को भी काफी कड़ी मशक़्क़त करनी पड़ी. क़रीब पाँच घंटे की कोशिशों के बाद किसी तरह पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से गाय को टैंक से सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

गाय के बाहर निकलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की तत्परता की सराहना की. स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर समय रहते पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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