'ससुर ने किया रेप..पति ने चूहे मारने की दवा खिलाई', महिला दारोगा के ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

राजधानी लखनऊ से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रयागराज में तैनात एक महिला दारोगा ने अपने ही ससुर पर जबरन दुष्कर्म, जानलेवा हमला करने और ससुराल पक्ष पर लगातार प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि खाकी वर्दी में होने के बावजूद स्थानीय पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है.

पीड़िता मूल रूप से पारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और प्रयागराज में दारोगा पद पर तैनात है. महिला ने बताया कि उसकी शादी 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उसे जातिसूचक शब्द कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. पीड़िता के अनुसार, उसका पति ठाकुर समाज से है और दोनों से अंतरजातीय विवाह किया था.

ससुर पर बंदूक दिखाकर दुष्कर्म का आरोप

अलग-अलग जाति होने की वजह से उसे लगातार ससुराल में अपमानित किया जाता था साथ ही नौकरी छोड़ने का दबाव भी बनाया जाता था. महिला दारोगा का आरोप है कि विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने लाइसेंसी हथियार दिखाकर डराया-धमकाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. जब उसने अपने पति को पूरी घटना बताई तो उसने साथ देने के बजाय चुप रहने का दबाव बनाया.

UP Weather: यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी

पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, 19 जनवरी 2026 को उसके पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए. विरोध करने पर उसे जबरन चूहे मारने वाला जहर खिलाकर कमरे में बंद कर दिया गया. किसी तरह उसने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता का आरोप है कि जब उसके पिता समझौते और बातचीत के लिए ससुराल पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. पति ने लोहे की रॉड से उन पर हमला किया और रिवॉल्वर निकालकर धमकाया. वहीं 25 मई की सुबह पति द्वारा उस पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है. जिसमें वो बाल-बाल बच गई और जान बचाने के लिए छत के रास्ते भागकर किसी तरह खुद को सुरक्षित किया.

पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि वह पिछले चार दिनों से लगातार पारा थाने के चक्कर काट रही है लेकिन, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. महिला ने पुलिस पर ससुराल पक्ष से मिलीभगत और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

इस संवेदनशील मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. इस मामले पर काकोरी के एसीपी शकील अहमद ने कहा कि महिला दारोगा की तहरीर प्राप्त हो चुकी है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल, 5 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई मजदूर