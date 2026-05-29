'नीरो बंसी बजा रहा है...', हमीरपुर पुल हादसे पर सपा नेता मनोज काका ने BJP पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने पर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला किया है. सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका ने इस हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और कहा कि हवा के झरोखे से पुल गिर गया और लोगों की जान चली जाती है. उन्होंने में यूपी में काम के नाम पर कमीशन का आरोप लगाया.

'हवा के दबाव से गिर गया पुल'

सपा प्रवक्ता मनोज काका ने हमीरपुर पुल हादसे के पीछे कमीशन खोरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 'हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल सिर्फ हवा के दबाव से गिर गया 6 मज़दूर भाइयों की जीन चली गयी, यूपी में विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी है, इससे पहले चंदौली मे 21 करोड़ के पुल का स्लैब गिर गया था.



आखिर गिरते पुल की ज़िम्मेदारी किसकी है? गिरते पानी के टंकियों की ज़िम्मेदारी किसकी है योगी जी? पेपर लीक रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है योगी जी? रोम जल रहा है और नीरो चैन की बंसी बजा रहा है!'

हमीरपुर पुल हादसे में 5 मजदूरों की मौत

बता दें कि हमीरपुर में थाना लालपुर के मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. जिसका बड़ा हिस्सा गुरुवार देर रात आए आंधी तूफान में ढह गया, इस हादसे में पुल के नीचे सो रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

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इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती हैं. इस दर्दनाक घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है.

हमीरपुर में आंधी-तूफान में निर्माणधीन पुल गिरने से इसके निर्माण में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भी कई तरह सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक पुल महज आंधी की वजह से ढह गया. विरोधी दल इसे लेकर बीजेपी और सरकार को घेर रहे हैं.

सपा नेता मनोज काका ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने आम लोगों से तेल की खपत कम करने की अपील पर नेताओं को भी बचत की नसीहत दी और चार्टेड प्लेन पर रोक लगाने की बात कही है. सपा प्रवक्ता ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को हम रील में सुनते हैं. उन्हें स्वयं में सुधार की आवश्यकता है. संविधान का अनुच्छेद 51 पढ़ने की आवश्यकता है. उन्होंने स्वीकारा है तो अच्छी बात है कि बेरोजगारी बढ़ी है.

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