हापुड़ में ईद पर बवाल, 300 रुपये के विवाद में दो पक्ष भिड़े; जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्रांतर्गत शेखूपुर खिचरा गांव में गुरूवार को उस समय अफरा-तफरी मच गयी. जब महज 300 रुपये के लेनदेन को लेकर दो पक्ष ईद के मौके पर आमने-सामने आ गए. बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते इस कदर बढ़ा कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चले और जमकर पथराव हुआ. दोनों ओर से महिला-पुरुषों ने खूब लाठी-डंडे चलाए.

इस विवाद में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और सभी घायलों को तुरंत धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. पुलिस के मुताबिक मौके पर अब शांति है. दोनों पक्ष एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, शेखूपुर खिचरा गांव के रहने वाले इस्लाम और मुबारक अली के बीच 300 रुपये के लेनदेन और बच्चों की बात पर कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और एक-दूसरे पर हमला बोल दिया. इस दौरान हुए पथराव से गांव में अफरा-तफरी मच गई. इस विवाद में नदीम, इसरार, कय्यूम, इंतजार, ईस्ते खान, शोएब, जुल्फिकार, जुबेर, नईम, गुफरान, हसीन, आबिद और रिजवान सहित दर्जनभर लोग घायल हुए हैं. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लहूलुहान नज़र आ रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस इसी वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर रही है. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से तीन उपद्रवियों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है. तहरीर मिलते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही घायलों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें कार्रवाई में शामिल किया जाएगा.

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