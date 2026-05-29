लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टीन शेड गिरने से हादसा, TTE समेत 3 लोग घायल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर-5 पर शुक्रवार सुबह उस समय हडकंप मच गया, जब यहां तीन शेड गिर पड़ा, जिसमें एक टीटी समेत तीन लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गयी. हादसे की वजह टीन शेड की मरम्मत का कार्य कर रहे मजदूर की लापरवाही बताई जा रही है.

सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, रेल अधिकारियों के मुताबिक किसी की स्थिति गंभीर नहीं हैं, बाकी हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. फिलहाल इस मामले में रेल अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है.

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क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, इन दिनों रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर-5 पर मरम्मत का कार्य चल रहा है.आज सुबह अचानक टीन शेड टूटकर नीचे आ गिरा, जिसमें एक टीटी, और लोको पायलट व बैटरी रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए.लोको पायलट को पैर में गंभीर चोट आई है. सूचना मिलते ही रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

हादसे की वजह मजदूरों की लापरवाही बताई जा रही है. जिसके चलते रेलकर्मी घायल हो गए. क्यूंकि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 4 से 5 पर टीन शेड का सपोर्ट जाता है, काम कने के दौरान उसके कटने की वजह से टीन शेड गिर गया.

पहले भी हो चुके हादसे-अधिकारी खामोश

यहां बता दें कि रेलवे स्टेशन पर इससे पहले भी कई हादसे हो चुके, लेकिन अधिकारियों ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई. जिसके चलते आज फिर हादसा हो गया. यही नहीं इस प्लेटफोर्म से बड़ी संख्या में यात्री गुजरते हैं, वे हादसे का शिकार होने से बाख गए. लगातार हो रहे हादसों अपर रेल अधिकारियों की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

उधर इस घटना को लेकर रेल कर्मचारियों में भी आक्रोश है, उनके मुताबिक अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते बार-बार हादसे हो रहे हैं.

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