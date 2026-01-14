5 साल पुराने मामले में DNA रिपोर्ट ने बदली केस की दिशा, पुलिस ने जिसे माना हादसा वह थी हत्या

शाहजहांपुर जिले में पांच साल पहले दुकान में आग लगने के बाद उसमें से जो अवशेष मिला था वह एक युवक का था. हाल में मिली डीएनए रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. डीएनए रिपोर्ट में अवशेष 18 वर्षीय किशोर की होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.



पुलिस ने बताया कि जिले के थाना रोजा अंतर्गत एक मोबाइल फोन की दुकान में 19 दिसंबर 2020 की रात में आग लग गई थी. उसने बताया कि 20 दिसंबर की सुबह दुकान में जला हुआ अवशेष मिला था जिसे कथित तौर पर जानवर का बता कर फिकवा दिया गया था. हालांकि, पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इनसान के अवशेष बताए जाने पर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

घटना स्थल से मिला था धातु का कड़ा और बेल्ट के टुकड़े

पुलिस ने घटनास्थल से एक धातु का कड़ा और बेल्ट के टुकड़े भी बरामद किए थे. बाद में इन वस्तुओं की पहचान अभिषेक यादव (18) के सामान के तौर पर हुई. परिवार ने पहचान करते हुए बताया कि अभिषेक उसी रात लापता हो गया था.



पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार को पहले लगा था कि वह अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास रहने गया है और खुद ही लौट आएगा. जब कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, 21 फरवरी, 2021 को राम चंद्र मिशन पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

डीएनए रिपोर्ट से हुई शव की पुष्टि

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने अभिषेक के माता-पिता के नमूनों को डीएनए परीक्षण के लिए भेजा था और कई स्मरण पत्र भेजे जाने बाद मंगलवार को फॉरेंसिक प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिली जिसमें शव अभिषेक यादव के होने की पुष्टि हुई.

विवाद के आरोपियों ने दुकान में बंद कर लगाई थी आग

उन्होंने बताया कि रामचंद्र मिशन थाना में मृतक की मां द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया कि उनका बेटा 19 दिसंबर 2020 को होटल पर खाना खाने गया था. वहां पर नईम राजू तथा पिकअप चालक से झगड़ा हुआ बाद में इन लोगों ने अभिषेक को दुकान में बंद करके आग लगा दी थी. मौके पर मिले कड़ा से उन्होंने अपने बेटे के शव होने की पहचान की थी. द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने नईम, राजू, एवं पिकअप ड्राइवर के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.