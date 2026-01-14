महाकुंभ से वायरल हुईं हर्षा रिछारिया ने धर्म छोड़ने का किया ऐलान है. उन्होंने विरोध और कर्ज के कारण मौनी अमावस्या के बाद अपने पुराने पेशे में लौटने का निर्णय लिया था. अब उन्होंने इस पर खुद पूरी तस्वीर साफ की है.

मॉडल से साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया ने मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर में नर्मदा नदी में पवित्र स्नान किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि'मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा संस्कारधानी जबलपुर और मां नर्मदा से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है. इसलिए आज, अगर मुझे इस पवित्र मौके पर मां नर्मदा के किनारे आने और पवित्र स्नान करने का सौभाग्य मिला है, तो यह मेरे लिए बहुत बड़े आशीर्वाद और सौभाग्य की बात है.'

हर्षा रिछारिया ग्लैमर वर्ल्ड में क्यों जा रहीं?

ग्लैमर की दुनिया में वापसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं यह बहुत गर्व से कहती हूं, मैं एक एंकर थी, मैं एक एक्टर थी, और मैंने वह काम बहुत गर्व से किया. उसी पेशे ने सबसे पहले हर्षा रिछारिया को हर्षा रिछारिया के रूप में पहचान दी. लेकिन फिर मैंने धर्म का रास्ता चुना और धर्म को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए आगे बढ़ी. कई युवा सभी पहलुओं में मुझसे जुड़े.'

CJM कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुज चौधरी पर FIR नहीं, संभल एसपी बोले- फैसले को चुनौती देंगे

उन्होंने कहा कि लेकिन आखिर में, जैसा कि हमने अभी बात की, धार्मिक समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी धर्म के दूसरे लोगों को दुख पहुंचाते हैं, और इसी वजह से हमारा विश्वास बहुत गहरा आहत होता है, इस हद तक कि जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें दुख होता है.'