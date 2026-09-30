उत्तराखंड के स्कूलों का कल से बदलेगा समय, जानें क्या है नया शेड्यूल

पहाड़ों में सुबह की ठंड बढ़ने लगी है और इसका असर अब स्कूलों की दिनचर्या पर भी दिखने वाला. उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में गुरुवार (1 अक्टूबर) से शीतकालीन समय सारिणी लागू कर दी जाएगी. शिक्षा विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक यह व्यवस्था 31 मार्च तक चलेगी.

ये बदलाव मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किया गया है ताकि बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी न हो और उनकी पढ़ाई नियमित रूप से चल सके. समय के बदलाव से दूर-दराज से आने वाले छात्रों और शिक्षकों का समय से स्कूल आने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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सुबह 8:50 से प्रार्थना सभा

शीतकालीन समय सारिणी के तहत राजकीय माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में प्रार्थना सभा सुबह 8:50 बजे शुरू होगी और 9:00 बजे तक चलेगी, जिसके बाद कक्षाओं की शुरुआत होगी. मध्यांतर का समय दोपहर 12:00 बजे होगा. वहीं, इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों की छुट्टी अब दोपहर 3:10 बजे होगी.

गर्मियों की तुलना में क्या बदला

शिक्षा विभाग साल में दो अलग अलग समय सारिणी लागू करता है. 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ग्रीष्मकालीन समय सारिणी चलती है, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक शीतकालीन व्यवस्था प्रभावी रहती है. इस बदलाव का सीधा फायदा बच्चों और अभिभावकों को मिलेगा. सुबह 8:50 बजे प्रार्थना और 9 बजे से पढ़ाई शुरू होने से विद्यार्थियों को घर से निकलने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. वहीं, कड़ाके की ठंड में सुबह-सुबह तैयार होकर दूर-दराज के स्कूलों तक पहुंचना आसान नहीं होता. स्कूल का समय कुछ आगे खिसकने से यह परेशानी कम होने की उम्मीद है.

31 मार्च तक यही व्यवस्था

जारी व्यवस्था के अनुसार, शीतकालीन समय सारिणी 1 अक्टूबर से लागू होकर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एक बार फिर ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू हो जाएगी. उत्तराखंड में मौसम के बदलाव के साथ गर्मियों और सर्दियों के लिए स्कूल के समय में हर साल नियमित बदलाव किये जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मौसम के बदलते मिजाज और दिन छोटे होने के साथ बच्चों और शिक्षकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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