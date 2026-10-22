'गर्लफ्रेंड बनाने में बुराई नहीं, लेकिन...', यूथ को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सलाह

गर्लफ्रेंड बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर शादी का वादा किया है तो उसे निभाना भी जरूरी है. ये बात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सातवें दीक्षांत समारोह में कही. उन्होंने कहा, युवाओं को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि वे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकें.

राज्यपाल ने कम उम्र में लड़कियों को मां बनाकर छोड़ देने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 13-14 साल की उम्र में किसी लड़की को मां बनाकर छोड़ देना सही नहीं है. युवाओं को अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और समाज में गलत गतिविधियों को रोकने के लिए आगे आना चाहिए.

'युवा गलत काम नहीं करे, दूसरों को भी रोके'

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि यूवी छात्र गलत कामों में हिस्सा न लें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें. अच्छे लोगों के साथ रहे. अच्छे विचारों के महत्व को समझे. अगर लगातार उसमें गंदगी डाली जाएगी तो पानी दूषित हो जाएगा, लेकिन उसे साफ रखने का प्रयास किया जाए तो पानी शुद्ध बना रहेगा. इसी तरह समाज में अच्छे विचारों और सही ज्ञान को बढ़ावा देना जरूरी है.

'गरीब बच्चों को शिक्षा से बनाएं आत्मनिर्भर'

राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार की कई योजनाएं है. युवाओं के ज्ञान और मेहनत का सही इस्तेमाल जरूरी है. गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है. उन्हें शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.

'AI से नए अवसर तलाशें युवा'

राज्यपाल ने युवाओं से डेटा जुटाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के जरिए नए अवसर तलाशे जा सकते हैं. युवाओं को इन तकनीकों का उपयोग देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में करना चाहिए.