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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यादवों की पैरवी नहीं करता' कथित वीडियो को सतीश द्विवेदी ने बताया- AI, कहा- मैंने जो कहा था...

'यादवों की पैरवी नहीं करता' कथित वीडियो को सतीश द्विवेदी ने बताया- AI, कहा- मैंने जो कहा था...

उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कथित तौर पर कह रहे हैं कि मैं यादवों की पैरवी नहीं करता. अब इस वीडियो पर सियासत तेज होने के बाद उनकी सफाई आई.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 04 Nov 2026 12:53 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी सरकार में मंत्री रह चुके सतीश द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह कथित तौर पर कह रहे हैं कि मैं यादवों की पैरवी नहीं करता. यह वीडियो वायरल होने के बाद द्विवेदी ने अपने अधिकृत फेसबुक पेज से एक वीडियो जारी कर इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वीडियो एआई से बनाया गया है.

फेसबुक पर द्विवेदी ने वीडियो पोस्ट में कहा- कुछ शरारती तत्वों द्वारा मेरा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है कि “मैं यादव की पैरवी नहीं करता हूं” जबकि मैंने कहा था कि “मैं या तो पैरवी नहीं करता हूं और करता हूं तो मामले का निस्तारण कराकर ही छोड़ता हूं”. यह बात मैंने ग्राम वेंव मुस्तहकम के एक गरीब परिवार के नौजवान की अकारण पिटाई के बात थाना त्रिलोकपुर के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने के सन्दर्भ में कही थी.

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सतीश द्विवेदी ने गिनाए यादव साथी संगियों के नाम!

द्विवेदी ने कहा कि मैं सम्पूर्ण हिन्दू समाज को परिवार की तरह साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं और रही बात यादव समाज की तो जब भी कभी हमारे क्षेत्र में किसी यादव परिवार पर कोई संकट आता है, बहन-बेटियों के साथ छेड़खानी या बलात्कार जैसी घटना होती है तो सबसे पहले मैं या मेरे कार्यकर्ता पहुंचते हैं. प्रतापपुर मेठिया और भटमली की घटना इसका उदाहरण है.

उन्होंने लिखा कि- और एक बात हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले यादव नेताओं की एक लम्बी श्रृंखला है जिसमें राम बरन यादव काका, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकिशोर यादव , गोबर्धन यादव गुड्डू यादव , खेमराज यादव ,गरीब कल्याण संस्था के अध्यक्ष राम गोपाल यादव , मनोज यादव , अवधेश यादव , धर्म त यादव ,ग्राम प्रधान गण बेदा यादव , रामसुध यादव , बिरजू यादव , धनीराम राम यादव ,सभासद सहजराम यादव , एम के यादव , सुरेन्द्र यादव , सत्यनारायण यादव , गुज्जूर यादव सहित सैकड़ों लोग.

सतीश द्विवेदी के वायरल वीडियो पर क्या बोली सपा?

द्विवेदी ने लिखा- मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई मण्डल पदाधिकारी, शक्ति केन्द्र संयोजक और बूथ अध्यक्ष यादव हैं जिनकी डीएम, एस पी, एस डी एम सी ओ,तहसीलदार, एस ओ से लेकर कानूनगो, लेखपाल, सेक्रेटरी तक से प्रतिदिन पैरवी करता रहता हूं फिर ऐसी बात क्यों करूँगा.

इससे पहले सपा नेता और प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था- संघी, भाजपाई मानसिकता एक बार फिर उजागर हुई है. एक विशेष जाति, विशेष धर्म के खिलाफ ये संघी–भाजपाई नफरत फैलाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं और समाज को तोड़ने के छद्म प्रयास करते रहते हैं. पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं कभी यादवों की पैरवी नहीं करता..सोचिए ये किसी का काम, पैरवी जाति और धर्म देखकर करते हैं. ये संघी–भाजपाइयों की वास्तविक हकीकत है, जो सबके सामने है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
BJP Up News Up Politics Siddharthnagar News
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