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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर स्टेशन से निकलते ही पटरी से उतरी चौरीचौरा एक्सप्रेस, यात्रियों में हड़कंप

कानपुर स्टेशन से निकलते ही पटरी से उतरी चौरीचौरा एक्सप्रेस, यात्रियों में हड़कंप

कानपुर सेंट्रल स्टेशन से निकलते ही चौरीचौरा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. ट्रेन के डिब्बे को पटरी पर लाने के लिए रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रयास जारी हैं.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 11 Nov 2026 06:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रेल हादसे से यात्रियों में हड़कंप मच गया. यहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन से निकलते ही चौरीचौरा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई. अनवरगंज से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 15003 के पटरी से उतरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया. फिलहाल, रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और डिब्बे को पटरी पर चढ़ाने के कि कोशिशें की जा रही हैं. 

बताया जा रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म 7 से निकली थी. कुछ ही दूरी पर ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए. गनीमत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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असम में भी आज ही डिरेल हुई थी ट्रेन

इससे पहले असम के गुवाहाटी के पास बुधवार (11 नवंबर) को कोलकाता-सायरंग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी. इस ट्रेन में 300 से ज्यादा यात्री सवार थे. असम के सीएम ने खुद जानकारी दी थी कि डिगारू में ट्रेन के पांच डिब्बे और इंजर बेपटरी हो गए थे. हादसे में चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं.

वहीं, पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि ट्रेन में कोलकाता, नैहाटी, कृष्णानगर और मालदा तथा कटिहार मंडलों के विभिन्न स्टेशनों से यात्री सवार हुए थे. ये सभी गुवाहाटी से आगे की यात्रा कर रहे थे.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के यात्रियों और उनके परिजनों को सहायता और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सियालदह, अलीपुरद्वार, नैहाटी और बहरमपुर कोर्ट स्टेशनों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसी अन्य ट्रेन को रास्ता देने के लिए सायरंग-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को डिगारू रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा था लेकिन लोको पायलट गति पर नियंत्रण नहीं रख सका जिसके कारण ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 11 Nov 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS
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