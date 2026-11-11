UP चुनाव से पहले सपा को झटका! BJP के हुए सांसद राम प्रसाद चौधरी के भतीजे 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बस्ती की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. समाजवादी पार्टी के बस्ती लोकसभा सांसद राम प्रसाद चौधरी के भतीजे और बस्ती के पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली. लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे.

अरविंद चौधरी की बीजेपी में एंट्री को बस्ती की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है. खास बात यह है कि अरविंद चौधरी का संबंध ऐसे राजनीतिक परिवार से है, जिसका बस्ती और आसपास के जिलों की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रहा है. उनके चाचा राम प्रसाद चौधरी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बस्ती के सांसद हैं, इतना ही नहीं कुर्मी समाज के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. ऐसे में उनके परिवार के ही एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे का बीजेपी में शामिल होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

सीएम योगी के साथ तस्वीर हुई थी वायरल

अरविंद चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं कोई अचानक शुरू नहीं हुई थीं. फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात के बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था. मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी. इसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज थी कि अरविंद चौधरी जल्द ही समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं.

हालांकि उस समय उनकी ओर से राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन बुधवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही इन चर्चाओं पर विराम लग गया. अरविंद कुमार चौधरी के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो वर्ष 2009 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बस्ती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज कर 15वीं लोकसभा में बतौर सांसद अपनी जगह बनाई थी. वर्ष 2009 से 2014 तक वह बस्ती के सांसद रहे.

लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद बने थे राम प्रसाद चौधरी

अरविंद चौधरी की राजनीतिक पहचान उनके परिवार के साथ-साथ उनके अपने चुनावी सफर से भी जुड़ी रही है. उनके चाचा राम प्रसाद चौधरी भी बस्ती की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं. राम प्रसाद चौधरी विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रहने के साथ ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बस्ती से सांसद निर्वाचित हुए थे.

एक ही राजनीतिक परिवार से जुड़े दो प्रमुख चेहरों की अलग-अलग राजनीतिक दलों में मौजूदगी अब बस्ती की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चा पैदा कर रही है. अरविंद चौधरी की बीजेपी में एंट्री को केवल एक पूर्व सांसद के दल बदलने के रूप में नहीं देखा जा रहा है. इसके पीछे पूर्वांचल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज का प्रभाव कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिलता है. बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस समाज की राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है.

राम प्रसाद चौधरी को कुर्मी समाज के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है. ऐसे में उनके भतीजे अरविंद चौधरी को बीजेपी में शामिल कराना राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा का विषय बन गया है. इसे बीजेपी की ओर से कुर्मी समाज के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच और संगठनात्मक आधार बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

सपा के वोट बैंक पर पड़ेगा कितना असर?

वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी यह घटनाक्रम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद चौधरी का संबंध पार्टी के मौजूदा सांसद राम प्रसाद चौधरी के परिवार से है. हालांकि इस घटनाक्रम का वास्तविक चुनावी असर कितना होगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा.

बस्ती जनपद की पांच विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी में अरविंद चौधरी की एंट्री के बाद जिले में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है. उनके साथ कितने पुराने राजनीतिक समर्थक सक्रिय रूप से बीजेपी के साथ जुड़ते हैं और इसका स्थानीय संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा.

राजनीतिक हलकों में अरविंद चौधरी को लेकर विधानसभा चुनाव में संभावित भूमिका की भी चर्चाएं हैं. कप्तानगंज विधानसभा सीट को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी की ओर से अभी उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित पहलू यह है कि जिस राम प्रसाद चौधरी को बस्ती में समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है, उन्हीं के भतीजे अरविंद चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है. ऐसे में इस राजनीतिक घटनाक्रम को बस्ती में सपा और बीजेपी के बीच आगामी चुनावी मुकाबले के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फिलहाल, अरविंद चौधरी की बीजेपी में एंट्री के बाद जिले की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. अब सवाल यह है कि क्या अरविंद चौधरी अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव और समर्थकों को बीजेपी के साथ जोड़ने में सफल होंगे? क्या बीजेपी को बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा? और क्या इसका असर राम प्रसाद चौधरी की राजनीतिक पकड़ पर भी देखने को मिलेगा?

इन सभी सवालों के जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ सामने आएंगे. फिलहाल इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से बस्ती की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है.