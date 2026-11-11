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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'समझ से बाहर है कि...', यूपी के मंत्री के AMU-जामिया पर बयान से भड़के मौलाना शहाबुद्दीन

'समझ से बाहर है कि...', यूपी के मंत्री के AMU-जामिया पर बयान से भड़के मौलाना शहाबुद्दीन

यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह के AMU-जामिया को बंद कराने के बयान पर विवाद शुरू हो गया है. इस पर अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भड़क गए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Nov 2026 05:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "ये आतंकवाद के गढ़ हैं. अगर मुझे कभी जीवन में मौका मिला, तो सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया को बंद करवा दूंगा. इन्हें हिंदू करदाताओं के कर के पैसों से वित्त पोषित किया जाता है, फिर भी यहां गद्दारों को पाला-पोसा जा रहा है."

मंत्री रघुराज सिंह के बयान पर विवाद शुरू हो गया है. उनके बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, "उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर रघुराज कह रहे हैं कि खड़गे को फांसी होनी चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा है. इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा कोई आदमी ऐसी बात कैसे कर सकता है?

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इतने पढ़े-लिखे लोग कैसे बर्ताव करते हैं- शहाबुद्दीन रजवी

शहाबुद्दीन रजवी ने आगे कहा, "यह समझ से बाहर है कि इतने पढ़े-लिखे लोग कैसे बर्ताव करते हैं. कैसे कानून का पालन करते हैं और किस तरह की भाषा और जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं. मौत की सजा देनी है या नहीं, जुर्म साबित हुआ है या नहीं और उसके आधार पर सजा तय करना यह कोर्ट का काम है."

उन्होंने आगे कहा, "यह किसी मिनिस्टर, MLA, या नेता का काम नहीं है. कोर्ट जुर्म के नेचर के आधार पर तय करेगा. कोर्ट जुर्म तय करेगा. जुर्म की सजा तय करने वाले मिनिस्टर कौन होते हैं?" उन्होंने आगे कहा, "वो यूनिवर्सिटी जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन किया. जहां हिंदू मुसलमान समेत सभी तबके के लोग पढ़ाई करते हैं."

मौलाना ने आगे कहा कि आज उसी यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा कहा जा रहा है. मंत्री जी को शर्म आना चाहिए और मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी यह आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को दागदार नहीं किया. बल्कि आपने भारत की पहचान को दागदार किया है. आप पूरे भारतवासियों से माफी मांगे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Jamia Millia Islamia Raghuraj Singh UP NEWS Shahabuddin Razvi AMU
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