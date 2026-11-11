'समझ से बाहर है कि...', यूपी के मंत्री के AMU-जामिया पर बयान से भड़के मौलाना शहाबुद्दीन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "ये आतंकवाद के गढ़ हैं. अगर मुझे कभी जीवन में मौका मिला, तो सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया को बंद करवा दूंगा. इन्हें हिंदू करदाताओं के कर के पैसों से वित्त पोषित किया जाता है, फिर भी यहां गद्दारों को पाला-पोसा जा रहा है."

मंत्री रघुराज सिंह के बयान पर विवाद शुरू हो गया है. उनके बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, "उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर रघुराज कह रहे हैं कि खड़गे को फांसी होनी चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा है. इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा कोई आदमी ऐसी बात कैसे कर सकता है?

इतने पढ़े-लिखे लोग कैसे बर्ताव करते हैं- शहाबुद्दीन रजवी

शहाबुद्दीन रजवी ने आगे कहा, "यह समझ से बाहर है कि इतने पढ़े-लिखे लोग कैसे बर्ताव करते हैं. कैसे कानून का पालन करते हैं और किस तरह की भाषा और जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं. मौत की सजा देनी है या नहीं, जुर्म साबित हुआ है या नहीं और उसके आधार पर सजा तय करना यह कोर्ट का काम है."

उन्होंने आगे कहा, "यह किसी मिनिस्टर, MLA, या नेता का काम नहीं है. कोर्ट जुर्म के नेचर के आधार पर तय करेगा. कोर्ट जुर्म तय करेगा. जुर्म की सजा तय करने वाले मिनिस्टर कौन होते हैं?" उन्होंने आगे कहा, "वो यूनिवर्सिटी जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन किया. जहां हिंदू मुसलमान समेत सभी तबके के लोग पढ़ाई करते हैं."

मौलाना ने आगे कहा कि आज उसी यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा कहा जा रहा है. मंत्री जी को शर्म आना चाहिए और मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी यह आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को दागदार नहीं किया. बल्कि आपने भारत की पहचान को दागदार किया है. आप पूरे भारतवासियों से माफी मांगे.

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