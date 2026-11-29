कांग्रेस ने शनिवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' (पीएसी) और 'प्रदेश चुनाव समिति' (पीईसी) के गठन की घोषणा की. इससे राज्य में होने वाली इस अहम चुनावी लड़ाई के लिए पार्टी की तैयारियों का संकेत मिलता है.

इस फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष ने मंजूरी दी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसकी जानकारी दी. घोषणा के अनुसार, 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' में उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के 42 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हैं.

समिति के प्रमुख और अन्य सदस्यों में इनके नाम शामिल

इस समिति के प्रमुख सदस्यों में राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा 'मोना', वीरेंद्र चौधरी, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमन सिंह, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पीएल पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, राशिद अल्वी, जफर अली नकवी, बेगम नूर बानो, रवि वर्मा, कुंवर दानिश अली, मीम अफजल, अनिल शास्त्री, संजय कपूर और प्रदीप माथुर शामिल हैं.

अन्य सदस्यों में विवेक बंसल, मो. मुकीम, कमल किशोर कमांडो, अनुग्रह नारायण सिंह, दीपक सिंह, नकुल दुबे, भगवती प्रसाद चौधरी, अफरोज खान, अनिल चौधरी, नदीम जावेद, सोहिल अख्तर अंसारी, आलोक प्रसाद, देवेंद्र निषाद और मनोज यादव शामिल हैं. इसके अलावा, कांग्रेस सेवा दल (यूपी) के मुख्य आयोजक, उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस इकाई (पश्चिमी यूपी और ब्रज जोन) की अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (पश्चिमी, पूर्वी और मध्य जोन) के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (मध्य जोन) के कार्यकारी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश एनएसयूआई (पश्चिमी, पूर्वी और मध्य जोन) के अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य होंगे.

समिति में पदेन सदस्य भी शामिल होंगे: सुप्रिया श्रीनेत, जितेंद्र बघेल, मनोज त्यागी, राज कुमार मौर्य, सुशील कुमार पासी, ओमवीर यादव, अवनीश काजला, राहुल राजभर और विश्वविजय सिंह. कोषाध्यक्ष के अलावा, उत्तर प्रदेश के लिए एआईसीसी प्रभारी से जुड़े यूपीसीसी और एआईसीसी सचिव भी पदेन सदस्य होंगे.

37 सदस्यों वाली प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्ष होंगी आराधना मिश्रा

37 सदस्यों वाली प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' होंगी. अन्य सदस्यों में वीरेंद्र चौधरी, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमण सिंह, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पीएल पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल शास्त्री, बेगम नूर बानो, जफर अली नकवी, मोहम्मद मुकीम, रवि वर्मा, मीम अफजल, कमल किशोर कमांडो, प्रदीप माथुर, अनुग्रह नारायण सिंह, संजय कपूर, सोहिल अख्तर अंसारी, विवेक बंसल, दीपक सिंह, भगवती प्रसाद चौधरी, नकुल दुबे, हाजी इकराम कुरैशी, आलोक प्रसाद, देवेंद्र निषाद और सुप्रिया श्रीनेत.

समितियों में पदेन सदस्यों और अन्य संगठनात्मक प्रतिनिधियों के अलावा जितेंद्र बघेल, मनोज त्यागी, राज कुमार मौर्य, सुशील कुमार पासी, ओमवीर यादव, अवनीश काजला, राहुल राजभर और विश्वविजय सिंह भी शामिल हैं. नए पैनल का गठन तत्काल प्रभाव से किया गया है क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है.