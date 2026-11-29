उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवक की पीट पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या के बाद गाँव में हड़कंप मच गया. हत्या की सूचना मिलते ही भारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को क़ब्ज़े में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

हत्या के बाद परिवार वालों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है. परिजन ने काफ़ी देर तक हंगामा किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, सलारपुर गांव निवासी वीरेंद्र कसाना (45) देर रात अपने घर के पास खड़े थे. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक युवक से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवक ने वीरेंद्र पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाए गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही दनकौर पुलिस मौके पर पहुंच गई. मृतक के भाई तेजपाल कसाना का कहना है कि उनके भाई का आरोपी से कोई विवाद नहीं था. जब उनके भाई घर को जा रहे थे. उसी दौरान आरोपी ने उन पर अचानक ईट से हमला पीछे से कर दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, मृतक अपने बड़े भाई के घर से अपने घर जा रहे थे तभी गांव के ही हल्लू कसाना उम्र करीब 26 वर्ष ने अचानक किसी बात को लेकर वीरेंद्र उपरोक्त के सर पर ईट से अचानक हमला कर दिया है. जिससे वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है. जहां उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा वीरेंद्र को मृत घोषित कर दिया है.

थाना दनकौर पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है तथा आरोपी सोविंदर घायल अवस्था में हिरासत में लेकर उपचार कराया जा रहा है. पूछताछ के दौरान गांव के व्यक्तियों से ज्ञात हुआ कि आरोपी सोविंदर शराब पीने का आदि है. थाना दनकौर पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुक़दमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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