'जैसी सोच है, वहीं बोलते हैं', रामगोपाल यादव के बयान पर संजय निषाद का पलटवार

आगरा दलित सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के आपत्तिजनक बयान पर सियासत तेज हो गई है. यूपी में एनडीए के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो लोगों के अंदर की सोच होती है वो उसी के हिसाब से बोलते हैं. निषाद ने कहा कि आज तक दलितों के उत्थान के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया.

संजय निषाद ने रामगोपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "जैसा लोगों के अंदर सोच होती है उसी के हिसाब से वो बोलते हैं. कभी-कभी लोग कहना कुछ और कहते कुछ और हैं. दलितों का उत्थान अब तक किसी ने नहीं किया. अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, इसके लिए हर राजनीतिक दल को माफी मांगनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए.

योगी के मंत्री का रामगोपाल यादव पर हमला

संजय निषाद ने कहा कि राजनीति इसलिए बनाई गई है कि जो सदियों से सताए गए और गरीब आदमी राजा कैसे बने? 1950 से पहले एक ही सिद्धांत था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे और खोपड़ी वाले खाएंगे. खोपड़ी वाले खाकर अंग्रेज़ और मुग़ल इस देश के लोगों को लतियाएंगे. जो लतियाएंगे वो अभी धरती पर स्वर्ग पाएंगे और लात खाने वाले मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे.

लेकिन, संविधान कहता है कि नहीं सभी लोग कमाएंगे. सरकार को पैसा चुकाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे और उसमें निचले पायदान में रहने वाले लोगों के बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे. तो अब बच्चों को फ्री में तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रहा है. बड़े लोग ही सब पा रहे हैं. गाँव का दलित बेचारा दलदल में है. ये सभी लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. हमें लगता है कि सारे दलों को मिलकर इसके लिए प्रयास करने चाहिए.

संजय निषाद ने दावा किया कि एनडीए सभी जातियों के साथ हैं. आप जानते हैं कि अंबेडकर के जो सपने थे, जो मिशन थे, ट्रस्ट थे. उनकी मूर्तियां इन सबके लिए हमारी सरकार ने काम किया. सभी महापुरुषों को आगे लाना, उनकी मूर्तियां लगाना ये सारे काम हमारी सरकार कर रही है. इसलिए दलित हमारे साथ हैं.

रामगोपाल यादव के इस बयान पर विवाद

बता दें कि रविवार को आगरा में समाजवादी पार्टी के पीडीए दलित महासम्मेलन में सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने रैली में शोर मचा रहे लोगों को फटकारते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था. उन्होंने लोगों पर गुस्साते हुए कहा कि "ये लोग जो शोर मचा रहे हैं, आप लोग पार्टी के समर्थक हो या विरोधी हो... मूर्ख कहीं के.." राम गोपाल यादव के इसी बयान को लेकर बीजेपी व अन्य दल सपा पर निशाना साध रहे हैं.