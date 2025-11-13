हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जिसने भी धमाका किया वो...', दिल्ली आंतकी हमले पर बोले सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी

'जिसने भी धमाका किया वो...', दिल्ली आंतकी हमले पर बोले सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी

Rampur News: सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि दिल्ली में जिसने भी ये धमाका किया है वो बेहद खराब बात है. हम इसकी निंदा करते हैं और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हैं.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 13 Nov 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

बलिया से समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने दिल्ली धमाके में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है. सपा नेता ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं,  देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. वहीं बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल को उन्होंने नकार दिया और कहा कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी. 

बलिया के विधायक जियाउद्दीन रिजवी जनपद रामपुर के आजम खान के आवास पर मिलने पहुंचे लेकिन उनकी मुलाक़ात नहीं हो सकी क्योंकि आजम खान आवास पर मौजूद नहीं थे. जिसके बाद वो उनका इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और आजम खान पर लिखे गए मुकदमों को फर्जी बताया.

दिल्ली धमाके पर कही ये बात 

सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने इस दौरान दिल्ली में हुए धमाके पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिसने भी ये धमाका किया है ये बेहद खराब बात है. हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी मांग करते हैं सरकार को इस घटना की तह तक जाए और दोषियों को पकड़कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की घटना कभी नहीं हो. आज़म खान से मुलाकात नहीं हो पाने पर सपा विधायक ने कहा अभी तो मैं बलिया से आ रहा हूं बलिया से आने में काफी समय लगता है अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है. मैं पहले बीमार था इसलिए मिलने नहीं आ पाया था. 

आज़म खान पर मुकदमों को बताया फर्जी

उन्होंने कहा कि आज़म खान पर जो मुकदमे लिखे गए हैं सब फर्जी हैं योगी सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया है. सपा के जितने भी नेता हैं सब पर झूठ मुकदमे लगाए गए हैं सभी कोर्ट से बरी हो रहे हैं, हमें अदालत पर पूरा यकीन है. अदालत इंसाफ करेगी और आजम खान के साथ भी इंसाफ करेगी. 

सपा विधायक ने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता है इतना बड़ा नेता जो चार बार के मिनिस्टर रहे हो, 10 बार के एमएलए रहे हो और मिनिस्टर रहते हुए बकरी चोरी कर सकते हैं किताब चोरी कर सकते हैं. शराब की दुकान के अंदर से आजम खान और उनकी पत्नी गल्ले में से पैसे चोरी कर सकते हैं. आजम खान पर जो मुकदमे लगाए गए वह सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे लगाए गए है. 

दिल्ली धमाका: एजेंसियों के रडार पर डॉक्टर आदिल की शादी में पहुंचे लोग, लिस्ट हो रही है तैयार

Published at : 13 Nov 2025 03:24 PM (IST)
Tags :
Up News AZam Khan SAMAJWADI PARTY Ziauddin Rizvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bypolls Result 2025 Live Streaming: 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कल, जानें कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव?
7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कल, जानें कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव?
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bypolls Result 2025 Live Streaming: 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कल, जानें कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव?
7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कल, जानें कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव?
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
बॉलीवुड
Upcoming Comedy Films: 'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
हेल्थ
Protein Powder Safety: प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget