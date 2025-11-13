'जिसने भी धमाका किया वो...', दिल्ली आंतकी हमले पर बोले सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी

बलिया से समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने दिल्ली धमाके में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है. सपा नेता ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. वहीं बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल को उन्होंने नकार दिया और कहा कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी.

बलिया के विधायक जियाउद्दीन रिजवी जनपद रामपुर के आजम खान के आवास पर मिलने पहुंचे लेकिन उनकी मुलाक़ात नहीं हो सकी क्योंकि आजम खान आवास पर मौजूद नहीं थे. जिसके बाद वो उनका इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और आजम खान पर लिखे गए मुकदमों को फर्जी बताया.

दिल्ली धमाके पर कही ये बात

सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने इस दौरान दिल्ली में हुए धमाके पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिसने भी ये धमाका किया है ये बेहद खराब बात है. हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी मांग करते हैं सरकार को इस घटना की तह तक जाए और दोषियों को पकड़कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की घटना कभी नहीं हो. आज़म खान से मुलाकात नहीं हो पाने पर सपा विधायक ने कहा अभी तो मैं बलिया से आ रहा हूं बलिया से आने में काफी समय लगता है अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है. मैं पहले बीमार था इसलिए मिलने नहीं आ पाया था.

आज़म खान पर मुकदमों को बताया फर्जी

उन्होंने कहा कि आज़म खान पर जो मुकदमे लिखे गए हैं सब फर्जी हैं योगी सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया है. सपा के जितने भी नेता हैं सब पर झूठ मुकदमे लगाए गए हैं सभी कोर्ट से बरी हो रहे हैं, हमें अदालत पर पूरा यकीन है. अदालत इंसाफ करेगी और आजम खान के साथ भी इंसाफ करेगी.

सपा विधायक ने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता है इतना बड़ा नेता जो चार बार के मिनिस्टर रहे हो, 10 बार के एमएलए रहे हो और मिनिस्टर रहते हुए बकरी चोरी कर सकते हैं किताब चोरी कर सकते हैं. शराब की दुकान के अंदर से आजम खान और उनकी पत्नी गल्ले में से पैसे चोरी कर सकते हैं. आजम खान पर जो मुकदमे लगाए गए वह सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे लगाए गए है.

