दिल्ली धमाका: एजेंसियों के रडार पर डॉक्टर आदिल की शादी में पहुंचे लोग, लिस्ट हो रही है तैयार

दिल्ली धमाके फरीदाबाद आंतकी मॉड्यूल में शामिल सहारनपुर से गिरफ़्तार डॉ आदिल की शादी का कार्ड सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक़ जांच एजेंसियां आदिल की शादी में शामिल हुए लोगों से भी पूछताछ करेगी. उसकी शादी पिछले महीने 4 अक्टूबर को कश्मीर में हुई थी.

आदिल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अंबाला रोड पर फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम करता था. शादी की छुट्टी लेकर वो कश्मीर गया था. उसकी शादी में अस्पताल के डॉक्टर और कुछ स्टाफ मेंबर शामिल हुआ हैं. ये सभी एजेंसियों की रडार पर है. इसके अलावा कश्मीर के जो लोग शादी में शामिल हुए थे एजेंसी उनकी लिस्ट बना रही है.

दरअसल जांच एजेंसियां ये जानना चाहती है कि कही ऐसा तो नही है कि शादी में इस मॉड्यूल से जुड़ा कोई और शख्स तो शामिल नहीं हुआ था. 7 नवंबर को आदिल गिरफ्तार हुआ.

(ये खबर अपडेट हो रही है)