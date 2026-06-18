हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री को जो चिट्ठी दी उसमें क्या था? अब शिवपाल सिंह यादव ने बताया 'सच'

Exclusive: रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री को जो चिट्ठी दी उसमें क्या था? अब शिवपाल सिंह यादव ने बताया 'सच'

UP Politics: सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें किसी को बचाने के लिए समझौता कर रहे हैं.

Reported By : विवेक राय |  Edited By: अंकुल कौशिक |  Updated at : 18 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है. कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सपा के कई सांसद दिल्ली के संपर्क में और वह सपा छोड़ सकते हैं. 

इसके साथ ही सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें किसी को बचाने के लिए समझौता कर रहे हैं. वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इस दावे पर अब सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सफाई दी है.

जब शिवपाल सिंह यादव से पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर सपा सांसद राम गोपाल यादव की जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्या था. इस पर सपा नेता ने कहा कि वह जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं वह जब लोकसभा चल रहा था तब का मामला है और उस चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं था.

सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि जब सदन चलता है तो सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो उनकी उस चिट्ठी में अपने क्षेत्र की और प्रदेश की ही समस्याएं होंगी. किसी चीज की समस्या रही होगी, वहीं उन्होंने कहा कि रामगोपाल जी से इस बारे में बात नहीं हुई है. 

'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे

वहीं शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं, जहां से भी लड़ेंगे, फिर हारेंगे. वो समाजवादी पार्टी पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो निराधार हैं सपा एक है. इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन पर कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ रहे हैं, जो बीजेपी को हराएं, अच्छे मन से आएं, मोलभाव नहीं करें राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें.

और पढ़ें
Published at : 18 Jun 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Ram Gopal Yadav UP NEWS Shivpal Yadav SAMAJWADI PARTY SHIVPAL SINGH YADAV AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री को जो चिट्ठी दी उसमें क्या था? अब शिवपाल सिंह यादव ने बताया 'सच'
रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री को जो चिट्ठी दी उसमें क्या था? अब शिवपाल सिंह यादव ने बताया 'सच'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष महाराज ने जताई अपनी हत्या कराने की आशंका, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए आरोप
आशुतोष महाराज ने जताई अपनी हत्या कराने की आशंका, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Deal 2026: ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ऑटो
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
ABP NEWS
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
ABP NEWS
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
ABP NEWS
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ABP NEWS
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
ABP NEWS
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
Embed widget