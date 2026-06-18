रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री को जो चिट्ठी दी उसमें क्या था? अब शिवपाल सिंह यादव ने बताया 'सच'

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है. कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सपा के कई सांसद दिल्ली के संपर्क में और वह सपा छोड़ सकते हैं.

इसके साथ ही सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें किसी को बचाने के लिए समझौता कर रहे हैं. वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इस दावे पर अब सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सफाई दी है.

जब शिवपाल सिंह यादव से पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर सपा सांसद राम गोपाल यादव की जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्या था. इस पर सपा नेता ने कहा कि वह जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं वह जब लोकसभा चल रहा था तब का मामला है और उस चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं था.

सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि जब सदन चलता है तो सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो उनकी उस चिट्ठी में अपने क्षेत्र की और प्रदेश की ही समस्याएं होंगी. किसी चीज की समस्या रही होगी, वहीं उन्होंने कहा कि रामगोपाल जी से इस बारे में बात नहीं हुई है.

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वहीं शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं, जहां से भी लड़ेंगे, फिर हारेंगे. वो समाजवादी पार्टी पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो निराधार हैं सपा एक है. इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन पर कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ रहे हैं, जो बीजेपी को हराएं, अच्छे मन से आएं, मोलभाव नहीं करें राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें.