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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती

'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती

UP Politics: समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर को बड़ी चुनौती दी है.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 18 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बड़ी चुनौती दी है. सपा नेता ने कहा है कि राजभर, विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे.

ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं. वे समय-समय पर साजिशें भी रचते रहते हैं. समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा. ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने और चुनाव में सीटें बढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं.

शिवपाल ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं, इसीलिए वे ऐसी बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं. 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी. पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से नहीं लेता है.

शिवपाल ने कहा कि राजभर के इलाकों में मैं मीटिंग करुंगा और ये विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे. शिवपाल ने यह भी कहा कि जनता ही इनको चुनाव में हराती है. 

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केशव प्रसाद मौर्य को भी शिवपाल ने दिया जवाब

सपा नेता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावे पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि केशव मौर्य अपने जीत के लिये भी समीकरण नहीं बना पाते है. केशव मौर्य क्या सांसद तोड़ पायेगें. अपना विभाग चला नहीं पाते है. ट्रांसफर पोस्टिंग करा नहीं सकते हैं. केशव मौर्य को सपा ने कई बार हराया है. उन पर कोई भरोसा नहीं करता है.

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उधर, अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा के टूट पर बीजेपी के आरोपों पर कहा PDA से और अखिलेश की लोकप्रियता से से बीजेपी घबरा गई है और घबराहट में उटपटांग की बेमियादी बातें कर रही है, जनता का विश्वास ,जनता का भरोसा 2027 में सपा की सरकार की बनेगी.

Published at : 18 Jun 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Up Politics Samajwadi Party Up Election 2027 Shivpal Singh Yadav
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