मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मंच का शुद्धिकरण! कांग्रेस ने बताया दलितों का अपमान

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जि मंच से जनता को संबोधित किया उसके शुद्धिकरण को लेकर विवाद हो गया है. हिन्दू संगठनों ने इस मंच पर पूजा-पाठ कर शुद्धिकरण किया जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने सख्त नाराजगी जताई है. पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता बताया.

कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने लिखा- 'हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस मंच से जनता को संबोधित किया, उसी मंच का BJP से जुड़े लोगों द्वारा ‘शुद्धिकरण’ किया जाना बेहद आहत करने वाला और निंदनीय है. यह घटना BJP की जातिगत भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है, समाज में द्वेष और विभाजन को बढ़ावा देती है. नैनीताल के एसएसपी से आग्रह है कि इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करें और यदि कानून का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि जातिगत भेदभाव का लोकतांत्रिक भारत में कोई स्थान नहीं है. हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ऐसी ओछी मानसिकता का पुरजोर विरोध करते हैं.'

'अमित शाह जवाब दें बयान नहीं, फिर चलेगी संसद', संसद के गतिरोध पर बोले अजय राय

हिन्दू संगठनों ने किया मैदान का शुद्धिकरण

बता दें कि 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद सभा आयोजन किया गया था, इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल हुए जो दलित वर्ग से आते हैं.

इस रैली के खत्म होने के बाद हिन्दू संगठन श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने इस मैदान का शुद्धिकरण किया. इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-पाठ और यज्ञ किया. आयोजको ने कहा कि यहां पर लंबे समय से हिन्दू धार्मिक आयोजनों और रामलीला का मंचन होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि काँग्रेस की रैली में मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए. जिसकी वजह से यहां की धार्मिक पवित्रता प्रभावित हुई.

FCRA Bill पर सपा-कांग्रेस को केशव मौर्य ने घेरा, बोले- 'दिन लदने वाले हैं'