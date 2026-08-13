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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मंच का शुद्धिकरण! कांग्रेस ने बताया दलितों का अपमान

मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मंच का शुद्धिकरण! कांग्रेस ने बताया दलितों का अपमान

Uttarakhand News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच का हिन्दू संगठनों ने शुद्धिकरण किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 13 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जि मंच से जनता को संबोधित किया उसके शुद्धिकरण को लेकर विवाद हो गया है. हिन्दू संगठनों ने इस मंच पर पूजा-पाठ कर शुद्धिकरण किया जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने सख्त नाराजगी जताई है. पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता बताया. 

कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने लिखा- 'हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस मंच से जनता को संबोधित किया, उसी मंच का BJP से जुड़े लोगों द्वारा ‘शुद्धिकरण’ किया जाना बेहद आहत करने वाला और निंदनीय है. यह घटना BJP की जातिगत भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है, समाज में द्वेष और विभाजन को बढ़ावा देती है. नैनीताल के एसएसपी से आग्रह है कि इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करें और यदि कानून का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि जातिगत भेदभाव का लोकतांत्रिक भारत में कोई स्थान नहीं है. हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ऐसी ओछी मानसिकता का पुरजोर विरोध करते हैं.'

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हिन्दू संगठनों ने किया मैदान का शुद्धिकरण

बता दें कि 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद सभा आयोजन किया गया था, इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल हुए जो दलित वर्ग से आते हैं. 

इस रैली के खत्म होने के बाद हिन्दू संगठन श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने इस मैदान का शुद्धिकरण किया. इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-पाठ और यज्ञ किया. आयोजको ने कहा कि यहां पर लंबे समय से हिन्दू धार्मिक आयोजनों और रामलीला का मंचन होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि काँग्रेस की रैली में मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए. जिसकी वजह से यहां की धार्मिक पवित्रता प्रभावित हुई. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 13 Aug 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Haldwani News MALLIKARJUN KHARGE UTTARAKHAND NEWS
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