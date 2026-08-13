यूपी में गरज-चमक, वज्रपात का अलर्ट, 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों में बारिश की रफ़्तार में कमी आई थी लेकिन अब एक बार फिर से मानसून एक्टिव होते दिखाई दे रहा है. जिसके चलते प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की स्थितियां बन सकती हैं. मौसम विभाग ने पूर्वांचल की ओर से मानसूनी गतिविधियां तेज होने का अनुमान जताया है. 14 अगस्त से मध्यवर्ती और पश्चिमी यूपी में भी इसका असर दिखाई देगा. जिसके बाद कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 13 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान हैं जबकि पूर्वांचल के ज़्यादातर इलाकों में आज तेज बारिश होगी. यूपी के 50 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें होने का अनुमान हैं. इनमें 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और मीरजापुर में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

20 जिलों में वज्रपात की चेतावनी

सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और संत रविदास नगर एक या दो जगहों पर बारिश होगी. इन जिलों में बिजली की चमक की भी संभावना जताई गई हैं.

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आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, कासगंज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, झांसी, महोबा और ललितपुर मे भी एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबादी के आसार बने हुए हैं. इन जिलों में कोई अलर्ट नहीं दिया गया है.

वहीं पश्चिमी यूपी के नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ व आसपास के तमाम जिलों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इन जिलों में आज तेज धूप निकलने का अनुमान हैं. जिसकी वजह से अगले 24 घंटों में इन जिलों में गर्मी बढ़ेगी. इस दौरान अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान में 4-7 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी. वहीं आगरा में इसके उलट स्थिति रह सकती है. इसके बाद 4-6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है.

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