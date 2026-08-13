मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में गरज-चमक, वज्रपात का अलर्ट, 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में गरज-चमक, वज्रपात का अलर्ट, 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है. जबकि 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 13 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों में बारिश की रफ़्तार में कमी आई थी लेकिन अब एक बार फिर से मानसून एक्टिव होते दिखाई दे रहा है. जिसके चलते प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की स्थितियां बन सकती हैं. मौसम विभाग ने पूर्वांचल की ओर से मानसूनी गतिविधियां तेज होने का अनुमान जताया है. 14 अगस्त से मध्यवर्ती और पश्चिमी यूपी में भी इसका असर दिखाई देगा. जिसके बाद कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 13 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान हैं जबकि पूर्वांचल के ज़्यादातर इलाकों में आज तेज बारिश होगी. यूपी के 50 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें होने का अनुमान हैं. इनमें 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है. 

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और मीरजापुर में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. 

20 जिलों में वज्रपात की चेतावनी

सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और संत रविदास नगर एक या दो जगहों पर बारिश होगी. इन जिलों में बिजली की चमक की भी संभावना जताई गई हैं. 

FCRA Bill पर सपा-कांग्रेस को केशव मौर्य ने घेरा, बोले- 'दिन लदने वाले हैं'

आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, कासगंज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, झांसी, महोबा और ललितपुर मे भी एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबादी के आसार बने हुए हैं. इन जिलों में कोई अलर्ट नहीं दिया गया है. 

नोएडा-गाजियाबाद में उमस करेगी परेशान

वहीं पश्चिमी यूपी के नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ व आसपास के तमाम जिलों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इन जिलों में आज तेज धूप निकलने का अनुमान हैं. जिसकी वजह से अगले 24 घंटों में इन जिलों में गर्मी बढ़ेगी. इस दौरान अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान में 4-7 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी. वहीं आगरा में इसके उलट स्थिति रह सकती है. इसके बाद 4-6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है.  

'अमित शाह जवाब दें बयान नहीं, फिर चलेगी संसद', संसद के गतिरोध पर बोले अजय राय

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में गरज-चमक, वज्रपात का अलर्ट, 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
यूपी में गरज-चमक, वज्रपात का अलर्ट, 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: प्रॉपर्टी म्यूटेशन फीस में बड़ी राहत, अब 1000 वर्गफीट तक लगेंगे सिर्फ इतने रुपये
लखनऊ: प्रॉपर्टी म्यूटेशन फीस में बड़ी राहत, अब 1000 वर्गफीट तक लगेंगे सिर्फ इतने रुपये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी: जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी सभा, वहां शुद्धि के लिए किया गया हवन!
हल्द्वानी: जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी सभा, वहां शुद्धि के लिए किया गया हवन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया: स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक, BSA के आदेश से मचा बवाल
बलिया: स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक, BSA के आदेश से मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
इंडिया
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
पंजाब
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget