सपा नेता ने उठाए SIR और चुनाव आयोग पर सवाल, 2027 के चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा
Samajwadi Party on UP SIR: सपा नेता और पूर्व मंत्री मानपाल सिंह ने एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो 2027 में सपा की सरकार बनेगी.
यूपी में समाजवादी पार्टी से 6 बार के विधायक और 5 बार के मंत्री रहे मानपाल सिंह ने एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जिस तह से चुनाव आयोग काम कर रहा है वो भेदभाव वाला है. अगर 2027 में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए गए समाजवादी पार्टी की जीत तय है. उन्होंने कहा कि पहले ऐसी राजनीति नहीं होती थी.
सपा नेता मानपाल सिंह ने सोमवार को अलीगढ के तहसील इगलास में एसआईआर को लेकर कैम्पिंग करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकार के द्वारा जिस तरह की राजनीति की जा रही है, ऐसा पहले नहीं होता था.
समाज को बांट रही है सरकार
सपा नेता ने कहा कि वो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं. पहले एक दूसरे नेताओं के द्वारा जातियों पर कटाक्ष नहीं किए जाते थे. लेकिन, अब हालात बदल गए हैं. मौजूदा सरकार में हिंदुस्तान-पाकिस्तान और शमशान-कब्रिस्तान की बातें चल रही है. हर कोई हिंदू और मुसलमान को बीच में लाकर राजनीति कर रहा है जो कि सरासर गलत है. ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं.
एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को घेरा
पूर्व मंत्री ने इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह पूरी तरह से विपक्ष के लोगों के साथ भेदभाव वाला रहा है. उन्होंने बिहार चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए. चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए लेकिन वो ईमानदारी से काम न करके एक पक्ष को जिताने और हराने का काम कर रहा है.
सपा नेता ने दावा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए गए तो 2027 में समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराएगी. उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान लोगों के वोट के अधिकार को उल्लंघन किया जा रहा है उससे बचना चाहिए, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद संज्ञान में लेना चाहिए नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.
