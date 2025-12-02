SIR में BJP विधायक और सांसद नहीं ले रहे दिलचस्पी, CM योगी के सामने पहुंची शिकायत

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से एक्टिव हो गई हैं. सोमवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, संघ और संगठन के समन्वय को लेकर बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है.

सीएम योगी के आवास पर ये बैठक क़रीब तीन घंटे तक चली. इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे.

समन्वय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा

इस बैठक में सरकार के फैसलों का फीडबैक लिया गया और पार्टी की आगामी तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई. संघ ने बैठक में बताया गया कि यूपी में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया में भाजपा के विधायक और सांसद दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. जिलों में प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री भाजपा, आरएसएस और वैचारिक संगठनों से संवाद नहीं करते हैं.

राम मंदिर के मुद्दे को धार देगा संघ

संघ की ओर से सीएम योगी को कहा गया कि वह प्रभारी मंत्रियों को कहे कि वह प्रवास के दौरान वैचारिक संगठनों से भी संवाद करें. इस बैठक में इस बात पर फैसला हुआ कि आने वाले दिनों में संघ राम मंदिर के मुद्दे को और धार देगा. पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा करने को भी संघ, सरकार और भाजपा बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच रखा जाएगा.

अलग-अलग जगहों में न्याय पंचायत पर हिन्दू सम्मेलन किए जाएंगे. इस बैठक में कहा गया कि जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी इसके साथ ही निगम और बोर्ड की नियुक्तियां जल्द होंगी. बीजेपी, सरकार, संघ और संगठन की इस बैठक को आगामी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

