E20 पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा- हम तो आजाद हैं...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की E20 और एथेनॉल नीति को लेकर तंज कसा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एथेनॉल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सपा को E20 से पूरी तरह से आजाद है, क्योंकि साइकिल की रफ्तार तेज है.

सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर E20 और एथेनॉल नीति पर तंज कसते हुए कहा कि 'साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है.' अखिलेश यादव इससे पहले भी एथेनॉल पर सवाल उठाते गुए इसे मुनाफाखोरी का नया नाम बताया था.

अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार एथेनॉल के फायदे तो बता रही है लेकिन गाड़ियों में माइलेज कम होने और उनकी जल्दी खराब होने जैसे मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दे रही है.

राज्यसभा में उठा E20 का मुद्दा

वहीं बुधवार को ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया, जब सीपीआईएम ने E20 ईंधन से गाड़ियों पर पड़ने वाले असर को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया. विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर परामर्श किया गया है.

'अमित शाह दोषी नहीं तो मुलायम सिंह भी नहीं', गोली चलने के आरोप पर बोली सपा

गडकरी ने दिया विपक्ष को जवाब

गडकरी ने दावा किया कि रिसर्च में सामने आया है कि BS-VI मानक वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों में E20 के उपयोग से उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप रहा और इंजन में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी. इंजन के घिसाव में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं पाई गई.

बता दें कि देशभर में इन दिन एथेनॉल का मुद्दा गर्माया हुआ है. सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है और लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई हैं. इससे ख़ासतौर से वो लोग परेशान हैं जिनकी गाड़ियां पुरानी है. दावा है कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियों के इंजन और उसकी माइलेज पर भी असर देखने को मिल रहा है.

UP चुनाव से पहले सपा को मिली संजीवनी! BJP के अपनों ने ही फंसाया?



