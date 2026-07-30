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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रोटोकॉल छोड़ घायल के लिए आगे आए मंत्री, स्ट्रेचर को धक्का देते वीडियो वायरल

प्रोटोकॉल छोड़ घायल के लिए आगे आए मंत्री, स्ट्रेचर को धक्का देते वीडियो वायरल

Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ में यूपी के राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर का मानवीय चेहरा सामने आया है. सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए मंत्री खुद स्ट्रेचर धक्का देते नजर आए.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 30 Jul 2026 01:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मंत्री सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए खुद स्ट्रेचर धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मंत्री के इस सादगी भरे अंदाज की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह घटना अलीगढ़ जिले के थाना चंडौस क्षेत्र की है. यहां एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गया था. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. इसी दौरान वहां से गुजर रहे राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर को दुर्घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और घायल की मदद के लिए आगे बढ़ गए.

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मंत्री ने रुकवाया काफिला, घायल की खुद ली सुध

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुरेंद्र दिलेर ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक की स्थिति देखी और तुरंत इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए. इसके बाद घायल युवक को स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल ले जाया जाने लगा. इसी दौरान मंत्री खुद स्ट्रेचर को धक्का लगाते हुए नजर आए. उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग भी घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करते दिखाई दिए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, लोगों ने की सराहना

मंत्री के इस व्यवहार का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. लोगों ने मंत्री की सादगी और संवेदनशीलता की तारीफ करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जरूरत के समय आम जनता की मदद के लिए आगे आना चाहिए.

सीएचसी चंडौस में शुरू हुआ घायल का इलाज

घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चंडौस पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया. चिकित्सकों ने घायल की स्थिति की जांच कर आवश्यक इलाज दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क हादसों में समय पर इलाज मिलना बेहद जरूरी होता है. ऐसे मामलों में शुरुआती समय यानी "गोल्डन ऑवर" में मदद मिलने से घायल की जान बचाई जा सकती है.

राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा, समर्थकों ने बताया संवेदनशील कदम

सुरेंद्र दिलेर के इस वीडियो को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है. समर्थकों का कहना है कि मंत्री का यह कदम जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है. वहीं सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के समय हर व्यक्ति को मदद के लिए आगे आना चाहिए. मंत्री द्वारा स्वयं घायल की सहायता करना लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है.

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Published at : 30 Jul 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
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