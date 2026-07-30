बेटे को बचाने के लिए मां ने तालाब में लगाई छलांग, दोनों की डूबने से मौत

उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है, यहां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मिश्रीपुर मजरे नुवावां गांव स्थित खेमा के तालाब में मां-बेटे की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बताया गया यह हादसा भैंस को तालाब से निकालने के दौरान हुआ है.

जानकारी के अनुसार, नुवावां गांव निवासी गीता विश्वकर्मा (40) पत्नी रमेश विश्वकर्मा का बड़ा बेटा दीपक (19) बुधवार शाम भैंस चराने गया था. इसी दौरान भैंस खेमा के तालाब में चली गई. भैंस को बाहर निकालने के लिए दीपक तालाब में उतर गया, लेकिन कुछ ही देर में वह गहरे पानी में पहुंच गया और डूबने लगा. बेटे को डूबता देख मां गीता विश्वकर्मा भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ीं. दुर्भाग्यवश वह भी गहरे पानी की चपेट में आ गईं और दोनों पानी में डूब गए.

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छोटे बेटे को ग्रामीणों ने बचाया

हादसे के दौरान परिवार का सबसे छोटा बेटा आदर्श (14) भी अपनी मां और भाई को बचाने के लिए तालाब में उतर गया. उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल साहस दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद गीता और दीपक को भी तालाब से बाहर निकाला और निजी वाहन से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया.

अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में चिकित्सकों ने जांच के बाद मां और बेटे दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस सूचना के बाद अस्पताल परिसर में भी शोक का माहौल बन गया. हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

एक पल में उजड़ गया परिवार का सहारा

दीपक परिवार का बड़ा बेटा था. दूसरा बेटा पंकज (18) करीब दो महीने पहले रोजगार की तलाश में अहमदाबाद गया हुआ है. परिवार में एक विवाहित बेटी अंजली भी है. एक ही दिन में मां और बेटे की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि गीता ने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. यदि ग्रामीण समय रहते आदर्श को बाहर न निकालते तो हादसा और भी भयावह हो सकता था.

गांव में पसरा मातम, हर आंख हुई नम

मां-बेटे की एक साथ मौत की खबर फैलते ही नुवावां गांव में मातम छा गया. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. हर कोई इस दर्दनाक हादसे की चर्चा करता नजर आया. परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया.

अधीक्षक बोले- डूबने से हुई दोनों की मौत

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी के अधीक्षक डॉ. सौरभ सिंह ने बताया कि मां और बेटे को अस्पताल लाया गया था, लेकिन दोनों की मौत पहले ही हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि दोनों की मृत्यु डूबने से हुई है. अस्पताल की ओर से पुलिस को मेमो भेज दिया गया है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं.

पुलिस ने शुरू की वैधानिक कार्रवाई

अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक श्रीराम पांडेय ने बताया कि अस्पताल से प्राप्त मेमो के आधार पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई पूरी कर रही है. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. एक मां का अपने बेटे को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देना हर किसी की आंखें नम कर गया.

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