UP चुनाव से पहले सपा को मिली संजीवनी! BJP के अपनों ने ही फंसाया?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर दिए बयान का समाजवादी पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है. सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि इस मामले पर दोहरा मापदंड क्यों है? अयोध्या में जब गोली चली थी तो मुलायम सिंह ज़िम्मेदार कैसे हो गए थे.

राहुल गांधी ने बुधवार को सदन में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलने और पैलेट गन चलाने के लिए अमित शाह को ज़िम्मेदार बताया था. जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि राहुल गांधी ने बेवजह गैर जरुरी तरीके से फायरिंग मामले में गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिया क्योंकि ये डीएम, एसडीएम स्तर का प्रशासनिक अधिकारी देता है.

राहुल गांधी के बयान का समर्थन

बीजेपी की इस आपत्ति पर सपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि "ये तो बात सही है लेकिन, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जब गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई और यहां चली तो प्रशासनिक चली, ये कैसा दोहरा मापदंड हैं.

'अमित शाह दोषी नहीं मुलायम सिंह भी नहीं'

वहीं सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि गृहमंत्री के अंडर में सारी फोर्स, सारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आता है. बच्चों पर पैलेट गन, AK47 चलाना इसके लिए तो जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली होगी तो कैसे चली, इसकी जाँच होनी चाहिए. जांच के बाद जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए.

'अमित शाह दोषी नहीं तो मुलायम सिंह भी नहीं', गोली चलने के आरोप पर बोली सपा

अगर 1991-92 में या उससे पहले बाबरी मस्जिद पर गोली चली तो आप लोग मुलायम सिंह को ही दोषी ठहराते हैं. नेता जी ने गोली नहीं चलाई थी और न उन्होंने आदेश दिया. अगर वो मानते हैं कि अमित शाह की गलती नहीं तो नेताजी की भी कोई गलती नहीं थी.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उठाए सवाल

अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा के लोग बताएं कि कौन से नौबत आई थी जिसके कारण गोलियां चलानी पड़ी और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कहना कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर होता है तो ये ठीक है. लेकिन, परिस्थितियां कैसे हुई, परिस्थितियां पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी थी कि छात्रों पर गोली चली. भाजपा को ये बताना होगा.

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सपा नेता मनोज काका ने इस सदंर्भ में कहा कि अयोध्या गोली चली थी तो बीजेपी कहती कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे ,पर जब दिल्ली में पैलट गन से गोली चली बिहार के सिवान में AK-47 से गोली चली तो बीजेपी के दरबारी कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने आदेश देता है ,यही दोहरापन बीजेपी का चरित्र है ! रही बात आंदोलन की तो हम सब भारत के लोकतंत्र की चेतना आमजन नौजवानों मे और बढ़ें ,जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए और मुखर हो ऐसे आंदोलनों सदैव समर्थन करते रहेंगे, जो बीजेपी गालीबाजो को समर्थन करती है,उससे भाषाई मर्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है .