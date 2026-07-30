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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में नाबालिग से रेप, आरोपी के घर भूसा रखने गई थी बच्ची

अमेठी में नाबालिग से रेप, आरोपी के घर भूसा रखने गई थी बच्ची

Amethi Rape Case: पुलिस के मुताबिक पीड़ित नाबालिग आरोपी के घर भूसा रखने गई थी, इसी दौरान आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 30 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक अधेड़ उम्र के शख्स ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. जिसके बाद इस पूरे इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

ये घटना मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की बताई जा रही है. गाँव में रहने वाले आरोपी अयोध्या प्रसाद पड़ोस में रहने वाली नाबालिग पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि पीड़िता आरोपी के घर में भूसा रखवाने गई हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया. 

रेप की वारदात से लोगों में आक्रोश

इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में लोगों के बीच जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है. पीड़िता की मां ने इस मामले में कोतवाली मोहनगंज पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई और लिखित तहरीर भी दी है. पीड़िता के पिता की पहले ही मौत हो चुकी हैं. पीड़ित लड़की के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है.

पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार

मोहनगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि इस मामले की सूचना जैसे ही परिजनों द्वारा दी गई तत्काल गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. 

इसी के साथ-साथ मामले की जांच भी कराई गई जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप पूरी तरह सही पाए गए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अयोध्या प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ पुख्ता कानूनी धाराओं में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
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