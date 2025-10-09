यूपी में इस चुनाव के लिए सपा ने किया 5 उम्मीदवारों का ऐलान, वाराणसी से इन्हें बनाया प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. इस चुनाव के लिए सपा ने पांच प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से यूपी विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए दो और स्नातक चुनाव के तीन उम्मीदवारों के नाम की पार्टी ने घोषणा की है.

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए वाराणसी-मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव को उम्मीदवार बनाया है. इसके साथ ही फैजाबाद खंड से कमलेश को प्रत्याशी बनाया है. वहीं यूपी विधान परिषद स्नातक चुनाव के लिए सपा ने से इलाहाबाद-झांसी खंड से डॉ मान सिंह, वाराणसी-मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से कान्ति सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है.

