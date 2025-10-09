CM योगी से सम्मान पाकर खिले खिलाड़ियों के चेहरे, बेटियों ने कहा- 'अब देश के लिए जीतेंगे मेडल'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी की धरती पर न केवल खेलों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प दोहराया, बल्कि अपनी प्रेरणादायक उपस्थिति से युवा खिलाड़ियों के सपनों को पंख भी लगा दिए. विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के समापन अवसर पर सीएम योगी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

इन खिलाड़ियों के चेहरे पर चमकते आत्मविश्वास और आंखों में जगमगाते सपनों ने साबित कर दिया कि योगी सरकार का खेल को बढ़ावा देने की नीति न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय पटल पर चमकाने का मंत्र भी दे रहा है.

खेलो इंडिया में मेडल जीतने पर रुद्रिका सिंह सम्मानित

रुद्रिका सिंह, तारा देवी इंटर कॉलेज की होनहार छात्रा हैं, जिन्हें इस साल खेलो इंडिया में मेडल जीतने के लिए सम्मानित किया गया. रुद्रिका ने उत्साह से कहा कि मैं बहुत खुश हूं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेल का ऐसा अच्छा माहौल बनाया है कि हर सपना साकार लगता है. आगे मैं और मेहनत करूंगी, जिससे देश के लिए खेलने का मौका मिले और मैं अपने देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं.

सीएम योगी के हाथों सम्मानित होकर खुश है छात्रा संध्या राजपूत

इसी समारोह में संध्या राजपूत, महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की तेजतर्रार धाविका ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी 3000 मीटर और 1500 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया. पिछले साल एसडीएफआई के अंडर 14 प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे सम्मानित किया, मैं बहुत खुश हूं. यहां खेल का अच्छा माहौल है, आगे देश के लिए मेडल जीतना चाहती हूं.

देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं शीलू यादव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने वाली शीलू यादव, सरस्वती विद्या मंदिर की वेस्ट खिलाड़ी हैं. उन्होंने कहा कि मैं साउथ कोरिया में मेडल जीती हूं. मैं एक अंतरराष्ट्रीय मेडलिस्ट हूं. यहां झांसी में सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती हूं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां सम्मानित किया है. मैं बहुत खुश हूं, आगे देश के लिए और मेडल जीतना चाहती हूं.

सम्मान से बढ़ा मेरा आत्मविश्वास- पल्लवी सिंह

काशी प्रांत की ओवरऑल चैंपियनशिप विजेता पल्लवी सिंह ने कहा कि इस सम्मान से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है. मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है. वह केवल पदक ही नहीं बांटते हैं, बल्कि युवाओं के हौसले को भी मजबूत करते हैं.