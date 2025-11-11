'अपना वोट डालिए, शक्ति पहचानिए...', बिहार चुनाव की वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने की अपील
Bihar Election 2025: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग की अपील की है. उन्होंने लोगों से कहा कि ये ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है.
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही हैं. जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रया दी है. उन्होंने बिहार के सभी मतदाताओं से अपने-अफने बूथ पर जाकर वोचिंग की अपील की है.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बिहार के मतदाताओं से वोट डालने की अपील की और कहा कि ये ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इससे वोटर अपने वर्तमान और भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं.
अखिलेश यादव ने वोटिंग की अपील
सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा- 'बिहार के हर एक मतदाता से अपील है कि वो अपने सुरक्षित वर्तमान और सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए अपना वोट डालने ज़रूर जाए. लोकतंत्र में वोट की शक्ति सर्वोपरि होती है. इसलिए अपना वोट डालिए और अपनी शक्ति पहचानिए.'
बिहार के हर एक मतदाता से अपील है कि वो अपने सुरक्षित वर्तमान और सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए अपना वोट डालने ज़रूर जाए।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 11, 2025
लोकतंत्र में वोट की शक्ति सर्वोपरि होती है। इसलिए अपना वोट डालिए और अपनी शक्ति पहचानिए!
बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन उन्होंने महागठबंधन के समर्थन में कई रैलियां और जनसभाएं की है. सपा अध्यक्ष शुरू से ही इस चुनाव में एक्टिव रहे और जहां-जहां सपा के वोटर हैं वहां जाकर उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और महागठबंधन को जिताने की अपील की.
बिहार के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही हैं. इस चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है. इस चरण में राज्य के करीब 3 करोड़ 70 लाख मतदाता वोट करेंगे और 1,302 उम्मीदवारों की क़िस्मत का फैसला करेंगे.
बिहार चुनाव की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. सभी वोटिंग स्थलों और बूथों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए है. चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता की सुविधाओं के लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं ताकि वोटर्स अपने मत का निष्पक्ष तरीके से इस्तेमाल कर सकें.
