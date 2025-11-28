सहारनपुर में बजरी से भरा डंपर कार पर पलटा, दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बजरी से भरा बड़ा ट्रक (डंपर) एक कार पर पलट गया जिससे कार में सवार एक ही परिवार के सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक (नगर) व्‍योम बिंदल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के सैयद माजरा गांव में यह हादसा तब हुआ जब बजरी से भरा ट्रक एक कार पर पलट गया और एक ही परिवार के सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. बिंदल ने कहा कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इसके बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जेसीबी की मदद से राहत और बचाव का कार्य कर रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक के अनियंत्रित होकर बराबर से होकर गुजर रही एक कार पर गिरने से कार बुरी तरह दब गई और ट्रक में भरी बजरी के वजन से कार में सवार पूरा परिवार दब गया. पुलिस के अनुसार कार में सवार संदीप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर रिश्तेदारी में गंगोह जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों का वहां तांता लग गया और यातायात भी पूरी तरह अवरुद्ध हो गया.

कई घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी और क्रेन की मदद से डंपर और बजरी को हटाया गया. वहीं कटर मशीन से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला गया. मृतकों की पहचान संदीप कुमार (24) उसकी बहन जोली (27) , बहनोई शेखर (28), संदीप की मां रानी देवी (62), संदीप का मौसेरा भाई विपिन (20) और एक अन्य रिश्तेदार राजू सेनी (27) के रूप में हुई है. मृतकों में परिवार का एक बच्चा भी शामिल है. बिंदल ने कहा कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.