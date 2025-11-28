मुरादाबाद में शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने रेस्टोरेंट में की मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा कोतवाली इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. जहां शराब के नशे में धुत दो पुलिसवालों ने देर रात एक रेस्टोरेंट में घुसकर होटल मालिक और स्टाफ को जमकर पीटा. वजह सिर्फ इतनी थी कि होटल मालिक ने रात में खाना देने से मना कर दिया था. पूरी मारपीट CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस ही शराब पीकर ऐसा काम करेगी तो फिर कौन बचाएगा. इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है.

क्या है पूरा मामला ?

मामला ठाकुरद्वारा–काशीपुर रोड पर बने इंडियन रेस्टोरेंट का है. रात करीब 12:30 बजे गश्त पर निकले कस्बा इंचार्ज सुरेंद्र सिंह और सिपाही रजत नशे में होटल पहुंचे और खाना मांगने लगे. होटल मालिक शाहरूख ने बताया कि रात हो चुकी है, किचन बंद है और अब खाना नहीं बन सकता. बस इतना कहना था कि दोनों पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए. आरोप है कि पहले इन्होंने होटल स्टाफ को थप्पड़ और लात-घूँसे मारे, फिर मालिक शाहरूख को भी बुरी तरह पीटा.

CCTV फुटेज वायरल

CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं और गाली-गलौज कर रहे हैं. दोनों आरोपी पुलिसकर्मी ठाकुरद्वारा कोतवाली में तैनात हैं. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है. पीड़ित ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वर्दी का इस्तेमाल कानून की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि आम लोगों को डराने-धमकाने के लिए.

उधर इस मामले में अभी किसी वरिष्ठ अधिकारियों का बयान सामने नहीं आया है. माना जा रहा है कि वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई जरुर होगी. यहां बता दें कि मुरादाबाद में पहले भी सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस का खाने को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है.