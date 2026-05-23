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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऋषिकेश होटल में बड़ा हादसा: पांचवीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, फरीदाबाद के 22 पत्रकार घायल, कई की हालत गंभीर

ऋषिकेश होटल में बड़ा हादसा: पांचवीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, फरीदाबाद के 22 पत्रकार घायल, कई की हालत गंभीर

Rishikesh Lift Accident: 22 पत्रकारों का दल ऋषिकेश घूमने आया था. वे यहां वीरभद्र रोड स्थित होटल में ठहरे थे.एकाएक लिफ्ट पांचवीं मंजिल से तार टूटने की वजह से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी.

By : दानिश खान | Updated at : 23 May 2026 07:10 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुक्रवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गयी,जा एक होटल में लिफ्ट गिरने से फरीदाबाद से आए 22 पत्रकार इसमें हादसे का शिकार हो गए. लिफ्ट की वायर टूटने से लिफ्ट पांचवीं  मंजिल से सीधे नीचे आ गिरी. जिसके बाद होटल में हडकंप मच गया. फौरन ही सभी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां कई पत्रकारों की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत एवं  बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने होटल से लिफ्ट के रख-रखाव के दस्तावेज मांगे हैं.उधर पत्रकारों ने होटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें: यूपी में बिजली कटौती से जनता बेहाल, विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

खाना खाकर उतर रहे थे पत्रकार

जानकारी के मुताबिक, फरीदाबाद के 22 पत्रकारों का दल ऋषिकेश घूमने आया था. वे यहां वीरभद्र रोड स्थित होटल में ठहरे थे.एकाएक लिफ्ट पांचवीं मंजिल से तार टूटने की वजह से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी. जिसमें वरुण कुमार, मनोज सूर्यवंशी, रुपेश कुमार, चेतन सिंह और जय प्रकाश घायल हो गए.घायल के मुताबिक कुछ लोगों को गंभीर चोटें आयीं हैं. एक पत्रकार के दोनों पैर में फ्रैक्चर है. 

पर्यटकों ने होटल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है. जब स्टाफ से पूछताछ की तो कोई संतोषजंक जबाब नहीं मिला.जिस पर नाराजगी जताई गयी.सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से एम्स में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज शुरू कर दिया गया. 

पुलिस ने शुरू की जांच 

एम्स चौकी प्रभारी देवेन्द्र पंवार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकालकर एम्स में भर्ती कराया. लिफ्ट की मेंटिनेंस को लेकर होटल प्रबन्धन से पूछताछ की जा रही है. अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी. उधर इस घटना ने पर्यटन स्थलों पर इस तरह की लापरही उजागर होने से स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं,

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Published at : 23 May 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Rishikesh News Lift Accident UTTARAKHAND NEWS
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