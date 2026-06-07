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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका के टोलेडो में फेस्टिवल के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, कम से कम 8 लोगों को लगी गोली

अमेरिका के टोलेडो में फेस्टिवल के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, कम से कम 8 लोगों को लगी गोली

Toledo Shooting: अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो शहर में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलीबारी होने से अफरा-तफरी मच गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 09:17 AM (IST)
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Toledo Shooting: अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो शहर में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक सामुदायिक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास अचानक गोलीबारी हो गई. यह घटना ऐतिहासिक ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के नजदीक हुई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और आपातकालीन टीम पहुंची. गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

फेस्टिवल के पास अचानक चली गोलियां

पुलिस के अनुसार, स्थानीय समय के मुताबिक करीब शाम 5:30 बजे फेस्टिवल के पास गोली चलने की सूचना मिली. जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कई लोग गोली लगने से घायल हो चुके थे. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. शुरुआत में घायलों की संख्या स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाद में टोलेडो के मेयर वेड काप्ज़ुकिविज़ ने जानकारी दी कि कुल 8 लोगों को गोली लगी है और सभी के जीवित रहने की उम्मीद है.


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अस्पतालों में भर्ती, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और सुरक्षा कड़ी कर दी गई. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है और उसकी तलाश की जा रही है. जांच एजेंसियां मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

फेस्टिवल के दौरान मची अफरा-तफरी

यह घटना उस समय हुई जब ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल चल रहा था, जो टोलेडो का एक लोकप्रिय दो दिवसीय सामुदायिक आयोजन है. इस फेस्टिवल में लाइव संगीत, खाने-पीने के स्टॉल, खरीदारी और घरों के भ्रमण जैसी गतिविधियां होती हैं और इसे शहर के समर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत माना जाता है. गोलीबारी के दौरान वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

चश्मदीदों ने बताया भयावह मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक गोलियों की आवाज से पूरा माहौल दहशत में बदल गया. एक चश्मदीद केविन बेरी ने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ पास के एबोरेटम में संगीत सुन रहे थे, तभी कई गोलियों की आवाज सुनाई दी. उन्होंने बताया, “सभी लोग जमीन पर लेट गए.” 

बेरी ने यह भी देखा कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक हथियार फेंका गया और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. नौसेना के पूर्व सैनिक बेरी ने बताया कि उन्होंने घायल लोगों की मदद करने की कोशिश की और कम से कम पांच लोगों को गोली लगते हुए देखा. अन्य लोगों ने भी बताया कि कई राउंड फायरिंग के बाद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे.

प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच जारी

ओहायो के गवर्नर माइक डेवाइन ने कहा कि गर्मियों के फेस्टिवल परिवारों के लिए सुरक्षित होने चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि कानून व्यवस्था एजेंसियां जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल उस इलाके से दूर रहें और जांच में मदद के लिए किसी भी तरह की जानकारी साझा करें.

अमेरिका में बढ़ती मास शूटिंग की घटनाएं

यह घटना अमेरिका में इस साल दर्ज की गई कम से कम 170 मास शूटिंग घटनाओं में से एक है. गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार, ऐसी घटनाओं में चार या उससे अधिक लोगों को गोली लगना शामिल होता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

Published at : 07 Jun 2026 08:50 AM (IST)
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