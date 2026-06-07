यूपी में कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य बनने से इनकार पर डॉक्टर को पीटा, सरकारी संपत्ति भी तोड़ी
Cockroach Janta Party: मऊ में 'कॉकरोच पार्टी' की सदस्यता लेने से इनकार करना डॉक्टर को भारी पड़ गया. आरोपियों ने डॉक्टर को अस्पताल में घुसकर पटक-पटक मारा है. इस दौरान सरकारी संपत्ति भी तोड़ी है.
उत्तर प्रदेश के मऊ में कॉकरोच पार्टी के नाम से जन्मी सोशल मीडिया की यह सनसनी अब गांव तक पहुंचने लगी है. इस बीच घोसी कोतवाली क्षेत्र के मझवारा मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. ईसीजी जांच कराने आए एक युवक ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर जन्मे कीड़े के नाम पर एक राजनीतिक संगठन की सदस्यता लेने का दबाव बनाया.
सरकारी चिकित्सक द्वारा सदस्यता लेने से इनकार करने पर युवक ने उनके साथ मारपीट कर दी. चेंबर में रखे सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया. घटना से आक्रोशित चिकित्सकों और अस्पताल कर्मचारियों ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी तथा आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की.
डॉक्टर ने पुलिस को से की मामले की शिकायत
प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजीपुर जनपद के बरेसर थाना क्षेत्र के अलावलपुर अफगा गांव निवासी एवं वर्तमान में मझवारा मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सरकारी चिकित्सक डॉ. हरिश्चंद्र जायसवाल ने घोसी कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे वह अपने चेंबर में मरीजों का उपचार कर रहे थे.
इसी दौरान घोसी तहसील क्षेत्र के केरमा महरूपुर निवासी रविशंकर उर्फ राहुल यादव ईसीजी जांच कराने पहुंचे. चिकित्सक के अनुसार जांच पूरी होने के बाद युवक ने स्वयं को काकरोच जनता पार्टी का पदाधिकारी बताते हुए उनसे पार्टी की सदस्यता लेने का आग्रह किया. सरकारी सेवक होने के नाते डॉक्टर ने सदस्यता लेने से इनकार कर दिया.
पीड़ित ने लगाया ये आरोप
आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक आगबबूला हो गया और चिकित्सक के साथ मारपीट शुरू कर दी. उसने डॉक्टर को चेंबर में पटक-पटक कर घायल कर दिया तथा वहां रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया. आरोप है कि जाते समय युवक ने चिकित्सक को जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया.
घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. चिकित्सकों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी. फिलहाल इस घटना का आरोपी फरार है. पुलिस उसे ढूंढ रही है.
इस घटना के संदर्भ में पीड़ित डॉ हरिश्चंद्र जायसवाल ने बताया कि एक युवक अपना इलाज करने के नाम पर मेरे चेंबर में आया और कहा कि हम लोग कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए हैं और सरकार को उखाड़ फेंकना है आप पार्टी से जुड़ जाइए. उन्होंने कहा कि जो समस्या है वह बताओ नहीं तो चैंबर से निकल जाओ. इतना कहने पर उसने थप्पड़ दे मारा और तोड़फोड़ करने लगा.
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अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले पर क्या कहा?
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि आरोपी राहुल यादव घोसी थाना क्षेत्र का निवासी है और हाल ही में एक राजनीतिक दल से जुड़ा था. उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने पर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां डॉक्टर हरिश्चंद्र जायसवाल उनका उपचार कर रहे थे.
इलाज के दौरान राहुल यादव डॉक्टर से राजनीतिक दल की सदस्यता और उसकी गतिविधियों के बारे में चर्चा करने लगे. इस पर डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से नहीं जुड़ सकते. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.
आरोप है कि राहुल यादव ने अपनी मर्यादा लांघते हुए डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
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