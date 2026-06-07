मथुरा: बांके बिहारी मंदिर में दर्शन से पहले श्रद्धालु की मौत, गेट नंबर-3 पर बिगड़ी थी तबीयत

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को उस समय हडकंप मच गया, जब यहां मध्य प्रदेश के गुना से आए भारत सिंह नामक श्रद्धालू की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गयी. वो मंदिर के गेट नंबर-3 पर पानी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे तभी बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शुरूआती जानकारी में भीड़ और गर्मी के चलते तबियत बिगड़ने की बात सामने आया रही है, इस समय पुरुषोत्तम मास में लाखों श्रद्धालू बांके बिहारी मंदिर में परिक्रम के लिए पहुंच रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है , उसके बाद ही मौत की असल वजह पता चल सकेगी.

वीकेंड पर बढ़ गई भीड़

यहां बता दें कि वीकेंड के चलते बांके बिहारी मंदिर और आसपास की गलियों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखि गयी. लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. एमपी के गुना से आए भगत सिंह भी परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे. मंदिर के पास अचानक उनकी तबियत बिगड़ी और बेहोश होकर गिर पड़े. जिससे वहां अफरा-तफरी मच गयी.

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सीओ सदर मथुरा पीतम सिंह ने बताया कि श्रद्धालु को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह आने की संभावना है. फिलहाल पुलिस ने श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण करने के लिए अधिक सतर्कता बढ़ा दी है.

21 किलोमीटर की मानव श्रृंखला

गोवर्धन में 21 किलो मीटर की परिक्रमा में लाखों की भीड़ दिख रही ही जो मानव श्रृंखला बन गयी है. शुक्रवार देर शाम से हरियाणा, राजस्थान,दिल्ली और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. जिस कारण सभी मंदिरों में खासा भीड़ बढ़ चुकी है. लेकिन श्रद्धालू की मौत ने मंदिर प्रबन्धन के साथ ही स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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