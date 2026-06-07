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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार से राजस्थान जा रही बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 29 यात्री; सामान जलकर हुआ खाक

हरिद्वार से राजस्थान जा रही बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 29 यात्री; सामान जलकर हुआ खाक

Haridwar Fire News In Hindi: उत्तराखंड के हरिद्वार में सर्वानंद घाट के सामने एक चलती हुई बस में आग लग गई। इस बस में करीब 29 लोग सवार बताए जा रहे हैं. फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Jun 2026 07:14 AM (IST)
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उत्तराखंड के हरिद्वार में राजस्थान के कोटा जा रही चलती बस में आग की घटना सामने आ रही है. इस बस में करीब 29 लोग सवार बताए जा रहे हैं. आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आग की सूचना तुरंत पुलिस और फायर विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. 

फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है. स्थानीय प्रशासन के साथ लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार सिटी एसपी अभय सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं. फिलहाल इस घटना में किसी हानि की खबर सामने नहीं आई है.

हरिद्वार सिटी एसपी ने घटना पर क्या कहा?

 SP सिटी अभय सिंह ने कहा,"एक बस राजस्थान को जाने वाली थी करीब शाम साढ़े 7 बजे ये बस कोटा के लिए रवाना हुई थी उसमें अचानक आग लग गई....दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और आम लोगों के सहयोग से वहां पर बचाव अभियान चलाया गया। बस में सवार 29 यात्री, दो चलाक तथा एक सपोर्टिंग स्टाफ को सुरक्षित बचाया गया। 

दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी मिली कि ये तेल के रिसाव के कारण ये घटना हो सकती है तकनीकी जांच में ही आग लगने का कारण स्पष्ट हो पाएगा. बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.

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इस वजह से लगी बस में आग

शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेल के रिसाव क वजह से बस में यह आग लगी है. फिलहाल आग के कारणों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच जारी है. चलती बस में आग की तस्वीर दिल दहलाने वाली है. बीच सड़क पर बस धूं-धूं कर जलती हुई दिखाई दे रही है.

कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई है. बताया जा रहा है कि अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सभी ने अपने आप को बचाने के लिए बस से निकलना शुरू कर दिया. 

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Published at : 07 Jun 2026 07:14 AM (IST)
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Uttarakhand Police Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
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