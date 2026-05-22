यूपी में बिजली कटौती से जनता बेहाल, विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ जनता लू और भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली की अघोषित कटौती लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है. विपक्ष भी समय-समय पर बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को नाकाम बताता है. वहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से तरफ बिजली कटौती के संबंध में सरकार के ऊर्जा विभाग को पत्र लिखे जाते रहे हैं. अब बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखा है.

बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर गोंडा में बिजली के बारे में अवगत कराया है. बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण ने बिजली कटौती पर नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती से जनता बेहाल है.

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लो-वोल्टेज से ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी

विधायक प्रतीक भूषण ने कहा कि, रातभर बिजली गुल होने पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गोंडा में प्रदर्शन भी हुआ है. बिजली संकट पर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा है कि 'जनता हमें पकड़ती है.' उन्होंने कहा कि लो-वोल्टेज और फुंके ट्रांसफार्मर से ग्रामीण-शहरी इलाकों में परेशानी बढ़ी है.

विधायक ने की रात में कम बिजली कटौती की मांग

गोंडा में अघोषित बिजली कटौती पर विधायक ने त्वरित और स्थायी समाधान मांगा है. ऊर्जा मंत्री से तत्काल मुलाकात का समय मांगते हुए विधायक ने पत्र है. विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इमरजेंसी मैकेनिज्म लागू करने की मांग है और कहा है कि 'रात में बिजली कटौती कम हो.'

बिजली कटौती पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

उधर, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिजली की आघोषित कटौती पर प्रदेश सरकार को घेरा है. अखिलेश ने कहा, "बिजली के नये प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में. मुँह से ये कह ही देते ‘3x660 SUPERCRITICAL THERMAL POWER PLANT’ तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती." उन्होंने कहा कि "भाजपा के कुराज में उप्र में बिजली की सिर्फ़ ‘माँग’ बढ़ रही है या ‘दाम’ बढ़ रहे हैं, सप्लाई-आपूर्ति नहीं."

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