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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFrench Open Prize Money: फ्रेंच ओपन का फाइनल आज, प्राइज मनी सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश; जानिए कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

French Open Prize Money: फ्रेंच ओपन का फाइनल आज, प्राइज मनी सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश; जानिए कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

French Open Prize Money 2026: फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल का फाइनल मैच आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इटली के फ्लावियो कोबोली के बीच होगा. जानिए मैच टाइमिंग और प्राइज मनी डिटेल्स.

By : शिवम | Updated at : 07 Jun 2026 08:02 AM (IST)
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फ्रेंच ओपन में आज ऐतिहासिक दिन है. जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इटली के फ्लावियो कोबोली के बीच पुरुष सिंगल का खिताबी मुकाबला है, दोनों में से कोई एक आज अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीतेगा. शनिवार को महिला सिंगल का खिताब रूस की 19 वर्षीय खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने जीता, उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माजा को 6-3, 6-2 से हराया.

फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल और पुरुष सिंगल का खिताब जीतने वाले के लिए प्राइज मनी बराबर है. जानिए भारतीय मुद्रा में ये कितनी धनराशि है. जानिए लेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लावियो कोबोली के बीच आज खिताबी मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा.

कितने बजे होगा फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल का फाइनल ?

फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष सिंगल का फाइनल अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लावियो कोबोली के बीच आज रविवार, 7 जून को भारतीय समयनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा.

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फ्रेंच ओपन चैंपियन की प्राइज मनी

फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष और महिला सिंगल की प्राइज मनी बराबर है. महिला सिंगल का खिताब जीतने वाली रुसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा को 2,800,000 यूरो मिले, इतनी ही धनराशि आज पुरुष सिंगल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेगी. भारतीय मुद्रा में देखें तो ये लगभग 30 करोड़ 80 लाख रुपये हैं. आईपीएल से तुलना करे तो ये करीब 10 करोड़ रुपये ज्यादा है.

फ्रेंच ओपन फाइनल हारने यानी रनर-अप को प्राइज मनी के तौर पर 1,400,000 यूरो मिलेंगे. भारतीय मुद्रा में ये लगभग 15 करोड़ 42 लाख रुपये हैं.

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कहां देखें फ्रेंच ओपन फाइनल लाइव?

फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल 2026 का फाइनल मैच अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लावियो कोबोली के बीच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा. इस खिताबी मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप और फैनकोड ऐप पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Jun 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Tennis Alexander Zverev Grandslam French Open 2026 Flavio Cobolli
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