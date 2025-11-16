हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान हादसा, रस्सी टूटने के बाद गिरा युवक, अस्पताल में कराया भर्ती

ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान हादसा, रस्सी टूटने के बाद गिरा युवक, अस्पताल में कराया भर्ती

Rishikesh News: ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटने से एक पर्यटक नीचे गिरा और घायल हुआ. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हादसे ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है.

By : दानिश खान | Updated at : 16 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र में बंजी जंपिंग के दौरान एक और हादसा सामने आया है. बुधवार, 12 नवंबर की शाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पर्यटक को जंप के दौरान रस्सी टूटने के बाद नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है. गिरने से पर्यटक घायल हो गया. स्थानीय सूत्रों के अनुसार घायल युवक का प्राथमिक उपचार किया गया है.

यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ दिन पहले भी शिवपुरी में बंजी जंपिंग के दौरान एक युवक के चोटिल होने का मामला सामने आया था. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रोमांच चाहने वाले युवाओं के लिए बंजी जंपिंग आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सुरक्षा में जरा सी भी चूक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है.

प्रेरणादायक घटनाओं के बीच खतरे

हाल ही में बंजी जंपिंग का क्रेज सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रहा. साथ ही, कुछ दिन पहले ब्रिटेन की 83 वर्षीय महिला ने शिवपुरी के एक बंजी सेंटर से 117 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर सभी को हैरान कर दिया था. जानकारी के अनुसार, उनका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ और लोगों ने उम्र को सिर्फ एक संख्या बताकर उनकी सराहना की.

इसी तरह पैरा खिलाड़ी डॉ. नीरजा गोयल ने 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंप कर एडवेंचर जगत में नया इतिहास रचा. इसके अलावा, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं. लेकिन इन प्रेरणादायक वीडियोज के बीच हाल के हादसों ने साफ कर दिया है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जितने रोमांचकारी हैं, उतने ही जोखिम भरे भी. बताया गया है कि, विशेषज्ञों का कहना है कि बंजी जंपिंग सेंटरों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.  

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Rishikesh News UTTARAKHAND NEWS Bungee Jumping Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली कार धमाके से पहले दिल्ली के कई इलाकों में घूमा था उमर | ABP News
आज के Top Dividend Stocks | Oil India से Sun TV तक—किसे कितना मिलेगा?| Paisa Live
mAadhaar vs e-Aadhaar: दोनों एक जैसे नहीं! पूरी सच्चाई जानें | UIDAI New App Explained| Paisa Live
हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget