ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान हादसा, रस्सी टूटने के बाद गिरा युवक, अस्पताल में कराया भर्ती

ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र में बंजी जंपिंग के दौरान एक और हादसा सामने आया है. बुधवार, 12 नवंबर की शाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पर्यटक को जंप के दौरान रस्सी टूटने के बाद नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है. गिरने से पर्यटक घायल हो गया. स्थानीय सूत्रों के अनुसार घायल युवक का प्राथमिक उपचार किया गया है.

यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ दिन पहले भी शिवपुरी में बंजी जंपिंग के दौरान एक युवक के चोटिल होने का मामला सामने आया था. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रोमांच चाहने वाले युवाओं के लिए बंजी जंपिंग आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सुरक्षा में जरा सी भी चूक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है.

प्रेरणादायक घटनाओं के बीच खतरे

हाल ही में बंजी जंपिंग का क्रेज सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रहा. साथ ही, कुछ दिन पहले ब्रिटेन की 83 वर्षीय महिला ने शिवपुरी के एक बंजी सेंटर से 117 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर सभी को हैरान कर दिया था. जानकारी के अनुसार, उनका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ और लोगों ने उम्र को सिर्फ एक संख्या बताकर उनकी सराहना की.

इसी तरह पैरा खिलाड़ी डॉ. नीरजा गोयल ने 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंप कर एडवेंचर जगत में नया इतिहास रचा. इसके अलावा, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं. लेकिन इन प्रेरणादायक वीडियोज के बीच हाल के हादसों ने साफ कर दिया है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जितने रोमांचकारी हैं, उतने ही जोखिम भरे भी. बताया गया है कि, विशेषज्ञों का कहना है कि बंजी जंपिंग सेंटरों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.