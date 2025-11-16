'मुझे अनाथ बना दिया, बाप-बहनों को छोड़ आई', लालू यादव की बेटी रोहिणी ने किया भावुक पोस्ट

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में मचे घमासान के बीच रोहिणी आचार्य का नया X पोस्ट सामने आया है, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है. कुछ ही दिन पहले उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की थी. अब उन्होंने अपने ताजा पोस्ट में जिस तरह अपना दर्द बयां किया है, उससे लोगों में हैरानी और चिंता दोनों बढ़ गई है.

रोहिणी ने एक्स पर लिखा- "कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ - बाप बहनों को छोड़ आयी, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया.. मुझे अनाथ बना दिया गया आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें , किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो"

रोहिणी आचार्य ने X पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कही है. उनके इस फैसले ने राजनीतिक जगत में नई चर्चा छेड़ दी है. हमेशा पिता लालू प्रसाद के साथ खड़ी दिखने वाली रोहिणी का यह कदम परिवार के अंदर काफी तनाव होने की तरफ इशारा करता है.

रोहिणी के इस भावुक बयान के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर परिवार के अंदर ऐसी नौबत क्यों आई? खास बात यह है कि RJD कैंप या लालू परिवार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

चुनावी झटके के बीच परिवार की कलह बढ़ी चिंता

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव नतीजों से पैदा हुई निराशा और परिवार के भीतर खींचतान का असर अब साफ–साफ दिख रहा है. RJD पहले ही चुनावी झटके से उबरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में परिवार की यह कलह पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है.