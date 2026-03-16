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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRishikesh News: खुदाई में सामने आया इतिहास, वीरभद्र महादेव मंदिर में मिलीं पुरानी प्रतिमाएं

Rishikesh News: खुदाई में सामने आया इतिहास, वीरभद्र महादेव मंदिर में मिलीं पुरानी प्रतिमाएं

Rishikesh News in Hindi: वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान एक दर्जन से अधिक प्राचीन मूर्तियां मिलीं. मंदिर प्रबंधन ने उन्हें सुरक्षित रखा है, जिन्हें लोग एक सदी से भी पुरानी मान रहे हैं.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 04:26 PM (IST)
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उत्तराखंड राज्य के योग नगरी ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान इतिहास से जुड़ी एक अहम खोज सामने आई है. मंदिर क्षेत्र में जमीन की खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई हैं, जिन्हें देखकर लोगों में उत्सुकता और श्रद्धा का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां काफी पुरानी हैं और संभव है कि इनका संबंध एक सदी से भी पुराने समय से हो. मूर्तियां मिलने की सूचना के बाद मंदिर प्रबंधन ने उन्हें सावधानीपूर्वक अपने पास सुरक्षित रख लिया है.

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह खोज क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और इतिहास से जुड़े कई नए पहलुओं को उजागर कर सकती है. वहीं, इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

खुदाई के दौरान मिली प्राचीन मूर्तियां

दरअसल, वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर स्थित पीपल के पेड़ के क्षतिग्रस्त चबूतरे को ठीक करने के लिए नवनिर्माण का कार्य श्रद्धालुओं के द्वारा शुरू किया गया. इस दौरान पीपल के पेड़ के चबूतरे को तोड़ने के बाद जब नींव रखने के लिए खुदाई शुरू हुई तो वहां पुरातन समय की धार्मिक मूर्तियां एक के बाद एक निकालनी शुरू हो गई. यह नजारा देख लोग सकते में आ गए और उन्होंने इसे प्रभु का चमत्कार मानते हुए वीरभद्र महादेव के जय-जय कर शुरू कर दी.

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मूर्तियों में कई प्रकार के देवी देवताओं की देखी गई झलक

जानकारी के अनुसार, धीरे-धीरे यह जानकारी पूरे क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई. लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे. इन मूर्तियों में कई प्रकार के देवी देवताओं की झलक देखी गई. वीरभद्र महादेव मंदिर के महंत ने बताया कि एक दर्जन से अधिक मूर्तियां खुदाई के दौरान निकली है. पुरातन विभाग ही इनके कितने पुराने होने की जानकारी स्पष्ट कर सकता है. प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि यह मूर्तियां शताब्दी वर्ष से पुरानी हो सकती हैं. मंदिर के महंत ने सभी मूर्तियों को धरोहर के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल इन मूर्तियों को लेकर कई प्रकार की चर्चा शहर में हो रही है.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 04:26 PM (IST)
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