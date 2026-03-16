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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार पहुंचे CM धामी, 2027 कुंभ मेले की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

हरिद्वार पहुंचे CM धामी, 2027 कुंभ मेले की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

Haridwar News In Hindi: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर कुंभ से जुड़े अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Mar 2026 03:31 PM (IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को  हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों जायजा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर कुंभ से जुड़े अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से तैयारी कर रही है.

आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर साधु-संतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है, ताकि देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल मिल सके.

कुंभ को लेकर बैठकें जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर देहरादून और हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं और वे स्वयं भी लगातार हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल्द शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

आगामी चुनावों में बीजेपी सरकार बनने का दावा

वहीं देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता विकास कार्यों को देखते हुए डबल इंजन सरकारों को प्राथमिकता दे रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा. इसके साथ ही हरिद्वार-ऋषिकेश में प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बनने वाले धार्मिक और पर्यटन कॉरिडोर सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

यहां बता दें कि कुंभ के आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए सीएम धामी लगातार अलग-अलग समीक्षा कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर लगे हैं. विशेषज्ञों से भी सलाह जारी है.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 03:31 PM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Kumbh 2027
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