ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, सुंदर भाटी गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. थाना इकोटेक प्रथम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात माफिया सुंदर भाटी गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जवाबी फायरिंग में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया है.

इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस की गिरफ्त में खड़े धर्मेंद्र उर्फ डीके और अर्जुन को थाना इकोटेक प्रथम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ के बाद यमुना पुस्ता, ग्राम घरबरा के पास गिरफ्तार किया है. बताया गया कि पुलिस टीम को यमुना पुस्ता, ग्राम घरबरा के पास संदिग्ध बदमाशों की सूचना मिली थी.

बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.

सुंदर भाटी गैंग के हैं दोनों आरोपी

डीसीपी ग्रेटर नोएडा डॉ0 प्रवीण रंजन सिंह के मुताबिक, पकड़े गए दोनों आरोपी शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग से जुड़े हैं. मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ डीके का पुराना आपराधिक इतिहास है और वह पहले भी कई मुठभेड़ों और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है.

आरोपियों के पास से हथियार बरामद

डीसीपी ग्रेटर नोएडा डॉ0 प्रवीण रंजन सिंह ने आगे कहा कि इनके कब्जे से एक .32 बोर की अवैध पिस्टल, एक .315 बोर का तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं. फिलहाल पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि गैंग की भविष्य की योजनाओं और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.