CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मनाई होली, कहा- 'ये पर्व हमारे लिए...'

CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मनाई होली, कहा- 'ये पर्व हमारे लिए...'

Holi 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होली के रंग में रंगे नजर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलाल खेलकर होली का पर्व मनाया. सीएम योगी के होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव  | Updated at : 04 Mar 2026 12:40 PM (IST)
Holi 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होली के रंग में रंगे नजर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलाल खेलकर होली का पर्व मनाया. सीएम योगी के होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में अपने समर्थकों के साथ होली खेली

1/9
देशभर में रंगों का पर्व होली आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होली के रंगों में रंगे नजर आए.
देशभर में रंगों का पर्व होली आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होली के रंगों में रंगे नजर आए.
2/9
सीएम योगी ने कहा कि होली में जोश के साथ होश में चाहिये. जोश खोने के बाद उपद्रव हो रहा है. होली का पर्व उत्सव का पर्व है.
सीएम योगी ने कहा कि होली में जोश के साथ होश में चाहिये. जोश खोने के बाद उपद्रव हो रहा है. होली का पर्व उत्सव का पर्व है.
Published at : 04 Mar 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath Holi 2026

Advertisement
