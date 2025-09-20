रामपुर: गुरुद्वारे में प्रबंधन को लेकर दो पक्षों को मामले को पकड़ा तूल, आंदोलन की दी चेतावनी

उत्तर प्रदेश के रामपुर के पसियापुरा स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में प्रबंधन को लेकर दो पक्षों में हुए संघर्ष का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुद्वारे के प्रबंधन से जुड़े मामले में एक पक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी कि जिला प्रशासन गुरुद्वारे का प्रबंधन उन्हें नहीं सौंपता है तो सिख समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा. कमेटी ने जिला प्रशासन और एक राज्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए. साथ ही मंडल के बाहर की टीम से पैमाइश कराने की मांग की है.

गुरुवार को रामपुर के एक होटल में कमेटी के दलबारा सिंह ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है. लखविंदर सिंह ने कहा कि पिछली जांच के मुताबिक, गाटा नंबर 56 में गुरुद्वारा है. वे इसका संचालन कर रहे थे. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमत्ता साहिब के डायरेक्टर प्रीतपाल सिंह ने जिला प्रशासन की जांच पर सवाल उठाए. मलकीत सिंह ने कहा कि वह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, प्रबंधन कमेटी ने चेतावनी दी कि प्रशासन का यही रवैया रहा तो वह आंदोलन करेंगे.

दोनों पक्षों में फायरिंग और पथराव

रामपुर के पसियापुरा स्थित चर्चित बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के प्रबंधन को लेकर विवाद लम्बे समय से चला आ रहा है दो पक्षों में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप भी ले लिया था और अफसरों के सामने ही फायरिंग और पथराव की घटना हुई थी. एक पक्ष ने धरना-प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख के खिलाफ नारेबाजी कर दी थी. जिलेभर से बुलाई गई पुलिस फोर्स ने बमुश्किल लोगों को शांत करा दिया था और मौके पर पहुंचे डीएम जोगिंदर सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्र ने भी स्थिति का जायजा लिया था और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की थी.

बवाल में ग्रंथी सहित दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए थे. वहीं पुलिस ने फायरिंग के एक आरोपी को दो राइफल सहित मौके से गिरफ्तार कर लिया था और दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बलदेव सिंह औलख पर आरोप

गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर दलबारा सिंह गुट ने राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख और प्रदेश सरकार के एक बड़े अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाये हैं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो वह आंदोलन करेंगे.